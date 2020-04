Veel medewerkers sociale werkvoorziening thuis door corona: 'Dit is verschrikkelijk voor ze'

"Het is hun leven", zegt Koopman over het werk dat zijn mensen doen. "Je staat op en gaat met de bus mee. Dit dagritme wordt nu helemaal doorbroken."

Koopman schat in dat ongeveer een derde van zijn werknemers nu thuis zit door de coronacrisis. "Ze hebben geen afleiding meer. En we hebben een categorie mensen die gaat malen. We moeten uitkijken dat mensen niet in een depressie terecht komen. Vandaar dat we veel bellen om te helpen. Ook vragen we mensen om een dagboek bij te houden."

Helft werknemers thuis

Ook bij andere sociale werkvoorzieningen, zoals de Diamant Groep uit Tilburg, zijn mensen noodgedwongen even 'werkloos'. "Tweederde van de ruim 350 mensen die bij ons werken zit thuis", vertelt Theo van de Bruggen, manager bij het kringloop bedrijf La Poubelle in Tilburg.

Hij geeft aan dat daar drie redenen voor zijn: "Mensen zijn zelf ziek of hebben een familielid dat ziek is. We hebben veel mensen die risico lopen, omdat ze al een hartziekte, een longaandoening of diabetes hebben. Ook hebben we mensen die het mentaal moeilijk vinden om ermee om te gaan. Het helpt dan niet als ze hier gestressed rondlopen. Maar dit is maar een kleine groep."

'Werk is vast patroon'

De Diamant Groep kan het werk nog goed op peil houden, maar dit is wel een uitdaging. "We hebben een groenbedrijf en de natuur luistert niet naar corona", zegt directeur Robert Bool. "Dus dat werk gaat gewoon door. Maar er zijn ook veel mensen gedetacheerd in de cultuursector en daar is veel gesloten."

Volgens Bool zijn veel werknemers bang dat het werk gaat wegvallen. "Mensen vragen: we gaan toch niet dicht he? Want dan weet ik niet wat ik moet doen. De werksituatie is een heel vast patroon in hun leven."

Vitale processen

Medewerkers van de sociale werkvoorziening werken vaak in vitale processen, zoals de post, zorg en de schoonmaak. Zo wassen medewerkers van Ergon in de regio Eindhoven de kleding van bewoners van zorginstellingen. Daar zit ook besmette was bij. "Het is erg belangrijk werk, waar een aparte strenge procedure voor is", vertelt algemeen directeur Yvonne van Mierlo. "We krijgen daar ook mondkapjes voor van de veiligheidsregio."

Ook zijn de medewerkers van Ergon verantwoordelijk voor gemeentelijke begraafplaatsen. Daar is het werk helaas toegenomen door de coronacrisis. "Naast een toename van het aantal uitvaarten worden Islamitische mensen nu hier begraven, in plaats van in hun thuisland. Onze medewerkers delven de graven en verzorgen alle activiteiten rondom de begraafplaatsen.”

'Mensen willen graag werken'

Bij Ergon zitten ruim 500 medewerkers preventief thuis. "Daar bellen we elke dag mee. Onze zorgplicht naar deze mensen toe wordt verlegd van de werkplek naar thuis. Het is erg moeilijk, want onze mensen willen zo graag werken. We doen er alles aan om de medewerkers thuis ook vitaal en gezond te houden."