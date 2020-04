Huren gaan wel omhoog, maar woningcorporaties willen mensen helpen die huur niet kunnen betalen

De meeste woningcorporaties in Brabant houden ondanks de coronacrisis vast aan de huurverhoging op 1 juli. De Tweede Kamerfracties van GroenLinks, SP en PvdA hadden gepleit voor bevriezing van de huren. De woningcorporaties willen vooral mensen helpen die door de coronacrisis hun huur niet kunnen betalen. Tiwos en TBV Wonen in Tilburg hebben wel besloten de huurverhoging uit te stellen tot 1 oktober.

De huren in de sociale sector kunnen per 1 juli stijgen met maximaal 5,1 procent voor mensen met lage inkomens en 6,6 procent die meer verdienen. De linkse partijen pleitten voor gedwongen bevriezing van de huren, maar het kabinet voelt daar niets voor. Veel woningcorporaties in Brabant hebben hier inmiddels zelf al een beslissing over genomen.

Tiwos en TBV Wonen in Tilburg verhogen de huren pas op 1 oktober: “Het is een gebaar naar onze huurders in deze barre tijden. We willen het ze niet moeilijker maken door ook nog eens een brief met huurverhoging op de deurmat te laten vallen”, laat TBV Wonen weten.

Ongelukkige timing

Huurverhogingen moeten voor 1 mei bekend zijn. “De timing had dit jaar niet ongelukkiger kunnen zijn. Daar zijn we ons van bewust”, laat Ria van Gils van Stadlander in West-Brabant weten. Huurders krijgen eind volgende week een brief waarin staat hoeveel hun huur omhoog gaat.

Ook de West-Brabantse woningcorporaties WonenBreburg, Alwel en Laurentius verhogen hun huren. Tonny van de Ven, bestuurder van Alwel, spreekt namens alle drie de corporaties en legt uit dat de Woonbond, de belangenbehartiger voor huurders, akkoord is gegaan met de verhoging.

“Meer dan de helft van onze huurders heeft een vast inkomen, bijvoorbeeld een uitkering, waarop de coronacrisis geen invloed heeft. Maar een deel van onze huurders zit nu wel serieus in de problemen. Die hebben niets aan die paar tientjes die uitstel van huurverhoging op zou leveren”, zegt Van de Ven.

Zowel Casade in Midden-Brabant als Woonbedrijf in Eindhoven verhogen de huur met 2,6 procent. Volgens woordvoerder Renske Harley van Woonbedrijf is dat percentage minimaal: “Ze mogen maximaal 5,1 procent stijgen, maar dat vinden we niet netjes in deze tijd.”

Inzetten op maatwerk

Alle corporaties laten weten dat ze de huren niet bevriezen, omdat ze het belangrijk vinden juist sterk in te zetten op maatwerk. Dat houdt in dat mensen die vanwege de coronacrisis in de problemen komen, nu snel worden geholpen. Die oplossingen verschillen per persoon. “Er is voor de coronacrisis een speciaal team vrijgemaakt om mensen nu sneller te kunnen helpen”, laat Van de Ven weten. “We zetten nu niemand uit huis en bellen onze huurders om mogelijke problemen in beeld te krijgen. Dat is ook wat de meeste corporaties nu doen”

Wooninc. in Eindhoven laat weten dat het nog geen besluit te hebben genomen. Na 24 april komt de corporatie met een beslissing.