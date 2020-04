Nederlandse aanval boven Den Bosch viel stil, Duitsers beschoten West-Brabant

BRABANT -

24 april 1945. Boven Den Bosch zijn geallieerden en Duitsers al meer dan 24 uur in gevecht. Maar de strijd luwt wat. Nergens vallen de Duitsers aan. Vanuit Tilburg komen Nederlandse soldaten de Prinses Irene Brigade versterken. Bij Den Bosch varen in de ochtend versterkingen de Maas over.