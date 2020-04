Hannah zit al een maand op een cruiseschip zonder passagiers, maar er is in ieder geval geen corona

De Tilburgse Hannah werkt als zangeres op een cruiseschip. Sinds een maand zijn er geen passagiers meer aan boord, maar de 179 bemanningsleden mogen het schip niet verlaten. Het schip dobbert sindsdien doelloos rond op zee. Ondertussen begint ze zich wel te vervelen, maar er is één groot voordeel: het is er in ieder geval coronavrij.

In december ging Hannah Tangel (22) aan boord van een schip van FTI Cruises om in het entertainmentteam te gaan werken als zangeres. Maar dit verliep niet geheel volgens plan. Het schip heeft sinds 13 maart geen passagiers meer. “Je ziet geen land meer vanaf waar we liggen”, vertelt Tangel. Niemand weet wanneer ze naar huis kunnen.

Onwerkelijk

“In het begin dacht ik nog: laat me gewoon nu meteen van dit schip af. Maar het is echt afwachten”, vertelt Hannah. Het cruiseschip waarop ze werkt, vaart altijd hetzelfde rondje van Europa naar Cuba en terug. Momenteel dobbert de boot in de buurt van Gibraltar, onder de kust van Spanje. Eens in de zoveel tijd meert de boot ergens aan voor een nieuwe lading eten en brandstof.

Begin maart was het nog een onwerkelijke situatie. “Mijn moeder appte me: "Heb je gehoord van het coronavirus?" Ik dacht dat het een grap was. Het onderwerp speelde op dit schip totaal niet”, herinnert Hannah zich.

Op 13 maart legde het schip voor de laatste keer een weekend aan in Havana, de hoofdstad van Cuba. Alle passagiers gingen van boord en maakten plaats voor de nieuwe lichting die de volgende dag aan boord zou komen. “Halverwege die middag kwam er een aankondiging. Niemand van het personeel mocht nog weg en er mochten geen passagiers aan boord komen”, vertelt Hannah. “Personeel dat het schip even had verlaten, moest een tijdje in de eigen cabine in quarantaine.”

Ideale situatie

Vastzitten op een schip dat doelloos rondvaart klinkt erg, maar Hannah lijkt juist positief. Er is niemand aan boord met corona. “We hoeven niet naar de supermarkt en we kunnen hier gewoon vrij rondlopen. De anderhalvemeter-regel is geen ding hier, want risico op besmetting is er niet. Vergeleken met hoe de lockdown thuis zou zijn, is de situatie hier eigenlijk wel ideaal.”

De boodschap dat het op de boot veel veiliger is dan aan land, wordt volgens Hannah ook meegegeven aan crewleden die zich soms zorgen maken. “Stel we mogen ergens in Europa aanmeren, dan zullen er veel mensen toch liever op de boot blijven, want hier is het coronavrij.”

Onwetendheid

Maar ze is natuurlijk niet alleen maar maar positief. Zo vertelt Hannah dat er weinig te doen is en dat vooral de onzekerheid over wat er gaat gebeuren het ergste is. “Iedereen wil ook gewoon terug naar familie en vrienden. In het begin waren we nog hoopvol dat we snel naar huis zouden kunnen, maar we zien nu in dat dat lastig is. Als we nou een datum zouden krijgen waarop we naar huis mogen, konden we ons daaraan vasthouden. Maar we weten niks.”

Iedere ochtend krijgen de personeelsleden Duits les, aangezien FTI Cruises een Duits bedrijf is. “Maar de dagbesteding is verder minimaal”, lacht Tangel. “Je verveelt je soms kapot en dan trek je het even niet meer. Maar goed: je druk maken helpt niet. Op dit moment heb ik maar geaccepteerd dat dit het leven is.”