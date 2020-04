In Schijndel zitten kinderen alweer op school, maar nog niet hele dag en niet allemaal tegelijk

De leerlingen zitten in groepjes van maximaal drie op grote afstand van elkaar in de klas. Juf Susan van groep 3-4 heeft donderdag alleen Roan en Bella voor zich. Twee andere leerlingen volgen de les online en zitten thuis achter de computer.

"Sommige ouders durven het ondanks alle maatregelen die we hebben genomen niet aan om hun kind al naar school te sturen", legt locatiemanager Martin van Meurs uit. "Dat respecteren we. In dat geval kunnen kinderen via een videoverbinding meedoen met de les."

Schoonmaak na iedere les

Een lesblok duurt anderhalf uur. Dagelijks zijn er drie lesblokken zodat alle kinderen wekelijks tenminste een paar keer naar school kunnen. "We zijn begonnen met een uur en drie kwartier, want je wilt zoveel mogelijk in die korte tijd doen", vertelt juf Susan. "Maar we merkten dat dit toch best lang was. Het vergt namelijk best wel veel van je en we hadden nog geen kwartier voordat de volgende groep kwam. Nu hebben we een halfuurtje tussendoor."

Na de les wassen de leerlingen hun handen en gaan ze via de achterdeur naar huis. De klassen worden goed schoongemaakt voor de volgende lichting leerlingen die door de hoofdingang naar binnen komt. De 'drive-inmethode' noemt de school dit, ingevoerd om te voorkomen dat leerlingen elkaar tegenkomen.

Volgens Martin van Meurs is iedereen enthousiast over deze aangepaste manier van lesgeven. "Alle partijen worden hier heel vrolijk van. De leraren zijn blij dat ze eindelijk weer echt voor de klas kunnen staan en leerlingen tegenover zich hebben. De kinderen zeggen dat ze beter geholpen zijn met de uitleg van hun eigen meester of juf en voor zowel de leerlingen als de ouders valt er spanning weg die soms met thuisonderwijs ontstaat." Maar het grootste enthousiasme komt van de kinderen. "Ze komen glimlachend binnen en ze gaan ook vrolijk weer naar buiten."

Het nieuwe lesgeven

De nieuwe methode van lesgeven is de school nog niet op officiële kritiek komen staan, laat Martin van Meurs weten. "Officieel zijn we nog niet open. We zeggen niet tegen alle kinderen: kom maar. Het idee is ontstaan toen we zagen dat onze noodopvang steeds voller liep. Niet alleen met kinderen van ouders die in een vitaal beroep werken, maar ook met kinderen voor wie de spanning thuis te veel werd."

Het experiment wordt bovendien gesteund door het schoolbestuur (SKOPOS) en de gemeente Meierijstad, die vanaf het begin betrokken zijn geweest bij de uitwerking. "We volgen alle richtlijnen van het RIVM en de GGD. We doen het volledig coronaproof."

Ook andere scholen doen mee

Het Ministerie van Onderwijs zegt in een reactie dat er binnen de sector gewerkt wordt aan allerlei scenario's en wil daar niet op vooruitlopen 'om verwarring te voorkomen'. Op situaties bij individuele scholen wil het ministerie in deze crisistijd niet ingaan.

Het is nog maar de vraag of andere scholen de methode van 't Talent kunnen overnemen, mochten na de meivakantie de scholen in Nederland weer opengaan. "Wat wij hier doen is maatwerk", zegt Martin van Meurs. Vermoedelijk sluiten wel de andere basisscholen binnen de Schijndelse onderwijskoepel SKOPOS dan aan bij de nieuwe onderwijsmethode.