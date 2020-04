Miljoenenverliezen doordat evenementen niet doorgaan: 'Normaal hadden hier 13.000 mensen gestaan'

Grote en kleine festivals gaan niet door, concerten, kermissen en jaarmarkten zijn afgelast. Maar ook vakbeurzen en congressen mogen niet, door de coronamaatregelen van de overheid.

'Even slikken'

Ook bij de evenementenlocatie Breepark in Breda is nu vrijwel niets te doen. Vergaderingen en congressen zijn afgelast of uitgesteld. Afgelopen week zou er de meerdaagse kunstbeurs Art Breda zijn gehouden, maar die is nu uitgesteld naar september. "Dit is wel even slikken", zegt commercieel-directeur Anneke Stins, in een lege hal. "Normaal hadden hier 13.000 bezoekers gestaan."

Bekijk in de video hoe Breepark omgaat met de crisis en zich voorbereidt op het 'nieuwe normaal'.

Breepark heeft tien zalen en een evenemententerrein, maar die staan sinds half maart leeg. Stins: "De schade loopt in de tonnen." Er wordt al volop nagedacht over wat er zou kunnen in een anderhalvemetermaatschappij.

Het bedrijf kan vergaderingen verplaatsen van kleinere naar grotere zalen. De stoelen staan dan een flink stuk uit elkaar. "Normaal kunnen vierhonderd mensen in deze vergaderzaal, nu nog maar tachtig", vervolgt Stins. “Dit is wel heel anders dan we gewend zijn",

Wij kunnen in ieder geval niet wachten tot alles weer normaal is.

Een stuk lastiger wordt het voor beurzen. “We zullen de stands een stuk verder uit elkaar moeten zetten. Ook kunnen we bijvoorbeeld met tape en borden aangeven dat mensen afstand moeten houden", weet de directrice. "Toch blijft het improviseren."

Breepark hoopt de financiële schade te beperken door evenementen te verplaatsen, maar het is lastig om een datum te zoeken als je nog niet weet wanneer er weer wel activiteiten mogen worden gehouden. Zo wordt voor een mega-snuffelmarkt en GGD-vaccinatiecampagne nog altijd een nieuwe datum gezocht.

De vraag is natuurlijk of er vanaf 1 juni weer dingen mogelijk zijn. Een groot evenement dat in juni gepland staat is Pussy Lounge at the Park. Dat vindt op het buitenterrein van Breepark plaats. Of daar een anderhalvemetervariant voor te bedenken is voor dit dancefestival, valt te betwijfelen. Stins: “Wij kunnen in ieder geval niet wachten tot alles weer normaal is.”