Met een 'bladblazer' doodt Martijn het coronavirus in huisartsenpraktijken en kantoren

“We gebruiken speciaal samengestelde waterstofperoxide en daarmee doden we 99 procent van de bacteriën, schimmels en virussen”, vertelt Martijn Boei van de EWS Group in Werkendam. Bij het bedrijf komen momenteel veel aanvragen binnen om kantoren, maar ook huisartsenpraktijken te ontsmetten. “Recent hebben we nog een ruimte ontsmet in een huisartsenpraktijk in Geertruidenberg.”

De EWS Group is zo’n bedrijf dat onder normale omstandigheden redelijk onzichtbaar voor de buitenwereld zijn werk doet, maar door de wereldwijde coronapandemie is dat nu anders aan het worden. “We zijn een bedrijf dat onder meer is gespecialiseerd in het bestrijden van ongedierte, maar we controleren ook binnenkomende zeecontainers op gassen en giftige dampen”, legt Boei uit.

Na een desinfectie is een ruimte weer veilig

Door de coronapandemie staat de afdeling desinfectie opeens volop in de schijnwerpers. Ontsmettingsspecialisten van het bedrijf kom je momenteel tegen in bijvoorbeeld kantoren en bij assemblagelijnen. “Als een ruimte wordt gedesinfecteerd is dat een soort nulmeting”, legt Martijn Boei uit. “Als bijvoorbeeld een kantoor in het weekend wordt gedesinfecteerd, dan gaan de medewerkers op maandag van start in een veilige ruimte. Als een coronapatiënt in een ruimte is geweest en is kunnen de werknemers als de ruimte is gedesinfecteerd, weer veilig aan de slag.”

Het ontsmetten gebeurt met een apparaat wat nog het meest lijkt op een bladblazer. “Omdat we de speciaal samengestelde waterstofperoxide heel fijn vernevelen, komen we ook op plekken waar reguliere schoonmakers niet kunnen komen. De nevel is zo samengesteld dat elektronische apparatuur er geen last van heeft. Computers kunnen gewoon blijven staan in een ruimte die word gedesinfecteerd.””

Hulp uit Italië

Hoewel de Nederlandse tak van het bedrijf genoeg expertise in huis had om ruimtes goed te desinfecteren, hebben de Italiaanse collega’s die technieken door de pandemie verder ontwikkeld. “Zij hadden zo’n beetje als eersten in Europa te maken met het coronavirus, onze collega’s daar hebben nu een dagtaak aan het desinfecteren van gebouwen. Veel van hun doorontwikkelde expertise hebben ze met ons gedeeld.”