Burgemeester Jack Mikkers: 'Eerder versoepelen in Brabant is niet verstandig'

De burgemeester en voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Noord denkt dat het eerder versoepelen van de coronamaatregelen in onze provincie de gezondheid niet ten goede zou komen. "Dat risico moeten we niet willen lopen", aldus Mikkers.

Het hele interview met Jack Mikkers kun je hieronder terugkijken.

Mikkers had het ook nog over de situatie in Den Bosch. Want in zijn eigen gemeente waren er de afgelopen tijd veel sterfgevallen. “Van eind maart tot nu, bijna 200 sterfgevallen in Den Bosch. Dat is bijna het dubbele van vorig jaar. En dan heb je het alleen nog maar over mijn gemeente.”

Ramadan

Ook deed Mikkers een bijzondere oproep aan de Brabanders. Moslims beginnen namelijk eind volgende week aan de ramadan en dat is volgens de burgemeester best een uitdaging tijdens de coronacrisis. Hij hoopt dat Brabanders die impact begrijpen. "Het is belangrijk dat we daar allemaal begrip voor opbrengen", zei hij.

Tijdens de ramadan komen moslims na zonsondergang samen voor de iftar, de maaltijd, nadat er de hele dag gevast is. "Normaal gesproken komen grote groepen en families 's avonds samen om te eten. Dat zit er dit jaar vanwege de coronacrisis niet in. Maar het is wel een beetje alsof je Kerst afpakt van een christen. Dat is nogal wat. Je neemt hen iets heel fundamenteels af", zei Mikkers.

"Zoals kinderen uitkijken naar sinterklaas, kijken islamitische kinderen het hele jaar uit naar het Suikerfeest. Ook dat kan dit jaar niet normaal gevierd worden", zegt Mikkers.

Niet bagatelliseren

Mikkers maakt zich geen zorgen over het niet-naleven van de coronamaatregelen tijdens de ramadan. "Er is heel erg goed contact met islamitische organisaties. Ze kijken hoe ze alles op een creatieve manier kunnen invullen, zoals een online Suikerfeest en het rondbrengen van voedselpakketten voor alleenstaanden."