Wijkagent geeft in viral filmpje 'verkeerde info': geen coronaboete voor twee mensen in één auto

Een Tilburgse wijkagent heeft op zijn Instagram-pagina filmpjes geplaatst waarin hij vertelt dat twee mensen die samen in de auto zitten maar niet op hetzelfde adres zijn ingeschreven, een boete kunnen krijgen. De video ging vervolgens viral en werd tienduizenden keren bekeken. In een verklaring zegt de politie nu dat de wijkagent 'verkeerde info' heeft gedeeld.

De wijkagent zei dinsdag op Instagram: "Luister. Anderhalve meter. We waarschuwen niet meer. Dat houdt ook in als je met twee man in één auto zit, dan controleren wij. Ben je niet op hetzelfde adres ingeschreven, krijg je allebei een proces-verbaal.” Die info is inmiddels door de politie gerectificeerd. De beelden zijn door de wijkagent verwijderd.

De politie zegt woensdag dat het 'onverstandig' is om met een vriend, buurman of collega in één auto te zitten maar dat je er niet voor beboet wordt. "Doordat je dicht bij elkaar zit, loop je namelijk een grotere kans om het coronavrius te krijgen én om het te verspreiden. Doe je dit in verband met je werk, dan raden we je aan om met je baas te bespreken of er andere mogelijkheden zijn. Je kunt er geen boete voor krijgen.”

Drie mensen

Het is volgens de politie echter ‘onverstandig en strafbaar’ om met drie mensen in een auto te zitten als je niet uit hetzelfde gezin komt. “Het kan je een boete opleveren van 390 euro. Ben je 18 jaar of ouder, dan komt die boete ook als aantekening op je strafblad te staan", aldus de politie.

De Tilburgse wijkagent is zelf ook nog teruggekomen op het filmpje: "Ik wil jullie bedanken voor jullie massale betrokkenheid en aandacht naar aanleiding van mijn filmpje", zei hij.