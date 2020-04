Jan en Nelly zijn 50 jaar getrouwd maar kunnen niet met de hele familie naar Schotland

Silvia Debie kreeg via via een bijzonder verzoek. Of ze in een straatje in Vught een verrassingsoptreden wilde geven. Met haar doedelzak. Een vraag die ze niet elke dag krijgt. "Tuurlijk wilde ik dat doen. In deze tijd doe je extra graag iets voor een ander", zegt ze.

Inspelen op bouwterrein

Bepakt en bezakt oefende ze woensdag nog even op een bouwterrein een stuk verderop om de verrassing niet te verklappen. Tot grote hilariteit van de aanwezige bouwvakkers. Daarna liep ze al blazend de straat van Nelly en Jan in.

Doedelzakspeelster Silvia Debie voor het huis van Jan en Nelly.

Nelly wist wat er zou komen. Jan wist van niks. Hij aanschouwde het schouwspel op het bankje voor hun huis, omringd door familie en vrienden, allemaal op de verplichte anderhalve meter afstand. Een bijzondere manier om hun bijzondere mijlpaal te vieren.

Geen makkelijke jaren

"Makkelijk is het niet geweest de afgelopen 50 jaar", zegt Nelly. Jan kreeg nog maar kort geleden een herseninfarct waar hij gelukkig goed lijkt uit te komen. "Maar het is bijzonder dat we hier nu samen zo kunnen zitten", zegt Jan.

Jan en Nelly Theunissen zijn 50 jaar gerouwd.

"Als wij niet naar Schotland kunnen, dan komt Schotland maar naar ons", zegt Nelly. Dat ze hun familie niet kunnen knuffelen is de enige schaduw over hun geluk. "Maar dat iedereen hier zo is, dat maakt mij best emotioneel. We hebben het maar mooi gered", zegt Nelly.