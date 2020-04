Medewerkers KempenPlus opgepakt voor verduisteren miljoenen euro's van participatiebedrijf

Twee medewerkers van participatiebedrijf KempenPlus zijn donderdag opgepakt in een onderzoek naar de verduistering van miljoenen euro's van dat bedrijf. Het gaat om mannen uit Bladel en Valkenswaard. KempenPlus is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden.

Zo helpt het bedrijf inwoners van de Kempengemeentes, die daar ondersteuning bij nodig hebben, om weer aan het werk te gaan. KempenPlus doet dit sinds juli vorig jaar onder die naam. Het bedrijf ontstond toen na een fusie. "Het fraude-onderzoek richt zich op een langere periode", laat een woordvoerder van de politie weten. Verdere details hierover geeft hij niet.

Frauduleuze handelingen

Het vermoeden bestaat dat de twee mannen betrokken zijn bij het verduisteren van grote geldbedragen. Ze zouden via frauduleuze handelingen miljoenen euro's achterover hebben gedrukt. De directie van het bedrijf heeft aangifte gedaan.

De politie benadrukt dat het bedrijf 'slachtoffer is'. De twee medewerkers zijn verdachten. Het gaat niet om directie- of bestuursleden van KempenPlus.

Onderzoek loopt al enkele maanden

Na de aangifte is de politie een groot onderzoek gestart. Bij dat onderzoek zijn financieel-economische experts van de recherche betrokken.

Het onderzoek naar de fraude loopt volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie enkele maanden. Of er bij de aanhouding van de verdachten ook spullen of geld in beslag zijn genomen, maakt de politie niet bekend. Ook gaat ze niet in op de manier waarop de fraude is gepleegd.