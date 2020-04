Verkoop van blauwe armbandjes tegen het coronavirus loopt als een tierelier

Op haar Bredase eettafel staan twee manden vol met blauwe armbandjes. Met regelmaat doet Lieke van Poppel er een greep in en laat de armbandjes met de tekst 'Stay strong' verdwijnen in een envelop. Die gaat vervolgens in een grote postzak. Ze heeft het er druk mee, via Westaystrong.nl stromen de orders binnen. "Ze zijn heel populair aan het worden", zo lacht Lieke.

'Stilzitten is geen optie'

Het blauwe armbandje is een belangeloos initiatief dat Lieke van Poppel samen bedacht met stadsgenoten Erik Pijnenburg en Evan Melhem. Het moet mensen in de huidige crisis verbinden én de strijd tegen het coronavirus aangaan. De netto opbrengst van de verkoop gaat dan ook naar het Rode Kruis.

"Ik hoorde verhalen van mijn schoonzus die arts is in het Amphia ziekenhuis", zo vertelt Lieke. "Ik kreeg daar een gevoel van machteloosheid van en daar sprak ik met de anderen over. Nu is stilzitten bij ons geen optie, dus moesten we iets ondernemen. Omdat wij zelf niet in de zorg werken, wilden iets beschikbaar stellen voor mensen die hetzelfde gevoel hebben. Zodat ze toch een bijdrage kunnen leveren."

In de video zie je Lieke van Poppel die armbandjes aan het verzenden is:

Naast de financiële bijdrage aan het Rode Kruis is er meer. "De achterliggende gedachte is dat we elkaar ook een hart onder de riem steken", legt Van Poppel uit. "De strijd tegen corona winnen we alleen maar als we het samen doen. Dus moest het iets zichtbaars zijn en blauw is wel een opvallende kleur. Het symboliseert ook kracht. Iedereen kan voor zichzelf een bandje bestellen of voor de ander zodat we met z'n allen elkaar én het Rode Kruis helpen."

De bestellingen gaan van Alkmaar tot aan Limburg en Friesland.

De armbandjes vliegen inmiddels de deur uit. "Ze zijn heel populair aan het worden", lacht Lieke. "We hadden eerst alleen aan ons eigen netwerk gedacht, maar de bestelling gaan nu van Alkmaar tot aan Limburg en Friesland. Dat is echt heel tof."

Het kost wel veel kruim: "Omdat we allemaal een baan hebben, doen we veel in de avonduren zodat we de armbandjes toch snel bij de mensen thuis hebben. We gaan nu wel de hulp van vrienden en familie inroepen, want het is niet meer te combineren. De hulptroepen zijn ingeschakeld, ja."

"We hopen dat we oneindig door kunnen gaan, een hoop armbandjes bij kunnen bestellen en daardoor lekker veel kunnen doneren aan het Rode Kruis", zo besluit Lieke van Poppel.

Belangeloos

De armbandjes kosten vijf euro en zijn via Westaystrong.nl online te bestellen. Na aftrek van de verzendkosten en de aanschaf van het bandje gaat er 3,50 naar het Rode Kruis. De initiatiefnemers verdienen er niets aan.