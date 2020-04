Kippenvel door muzikale ode aan Tilburg, nadat door coronacrisis musical niet kon doorgaan

Coronatijden zorgen voor veel creatieve ideeën in Brabant. In Tilburg kan de stadsmusical over Willem II in mei niet in première gaan. Een geluidstechnicus en cameraman gingen langs bij alle koorleden en muzikanten ieder op hun beurt hun partij voor hun deur op te nemen. Samen met schitterende beelden van Tilburg leidt dat tot een filmpje waar je kippenvel van krijgt.

'Hier adem ik vrij en voel ik mij gelukkig', sprak Koning Willem II bij zijn tuinhuis aan Koningshoeven in Tilburg. De woorden worden nog vaak herhaald door Tilburgers om hun liefde voor de stad te benadrukken. Niet gek dat er ook een musical gemaakt is met die titel. De titelsong van die musical is nu gebruikt om een filmpje te maken waarin de verbondenheid van de Tilburgers eens mooi in beeld gebracht wordt.

Omdat er nog helemaal niets opgenomen was voor de musical, moesten geluidsman Olivier Nijs en cameraman Alex de Bont elke stem en elk muziekinstrument apart opnemen. Nijs: "We zijn bij iedereen langsgegaan en hebben de stemmen allemaal apart opgenomen, buiten op straat. We hebben ze toen ook maar meteen in beeld gebracht, da's wel zo leuk. Omdat het koor nog helemaal niet klaar was met repeteren heeft de vocalcoach van de musical op straat met tekstborden staan zwaaien en aanwijzingen gegeven."

Geluid van de straat

Het stuk klinkt als een goed gedirigeerd koor, maar het was een hele klus voor de geluidsman om er een mooi geheel van te maken. "Als je de individuele opnames hoort, hoor je het geluid van het verkeer er nog doorheen, maar samen is het heel mooi geworden".

Een van de koorleden werkt in de zorg en had vanzelfsprekend geen tijd om het liedje op camera in te zingen. Daarvoor is er even gefilmd op haar werkplek.

De musical 'Hier adem ik vrij' gaat over Koning Willem II vanuit het oogpunt van zijn vrouw Anna Paulowna. De rockmusical is geschreven Ron Antens en de (lied)teksten zijn geschreven door Michelle van Daalhoff. De Stichting Muziektheater Tilburg hoop dat de musical in september kan worden uitgevoerd, maar dat is nog helemaal niet zeker.