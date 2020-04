Geen hond in het dierenpension, want door het coronavirus gaat niemand op vakantie

Dierenpensions zien de zomervakantie met angst en beven tegemoet. Geertjan: “De annuleringen lopen tot eind mei. Dan gaat het bij ons al gauw om anderhalve ton verlies aan inkomsten.”

Mailbox vol afzeggingen

“Normaal is het nu hartstikke druk bij ons. Dit is ongekend. Non-stop krijgen we annuleringen binnen. Zeker na elke persconferentie waarin er meer duidelijkheid komt, loopt de mailbox vol met afzeggingen. Voor de zomer zijn mensen nu heel onzeker. Ze weten niet wat ze ermee aan moeten. ”

In het pension werken acht mensen. Veel te veel voor de paar honden die nog wel komen. Eigenaar Geertjan probeert maar wat klusjes te verzinnen. Dierenverzorger Thomas van Limpt is nu maar gras aan het inzaaien. “Normaal is daar weinig tijd voor. Nu is er meer ruimte.” Maar wat als alles klaar is? Geertjan: "Ik heb al gezegd dat ik dan het salaris overmaak en dat we dan gaan toepen."

Bij pension Boslucht is het zoeken naar klusjes om het personeel aan de gang te houden.

Mariëtte van dierenpension en familiebedrijf De Kwispelhoeve in Borkel en Schaft bevestigt dat beeld: “De ene na de andere annulering komt binnen. Als de telefoon gaat, weet je eigenlijk al dat het een annulering is. Soms wel vijf keer op een dag. Wij zitten in het grensgebied en dan hebben we natuurlijk ook Belgische klanten. De paasvakantie die daar geldt, is al weggevallen. De meivakantie van hier ook. En we hebben ook veel ouderen die al in juni gaan. Die vakanties zijn allemaal al geannuleerd. En de vakanties van juli worden ook al afgezegd.”

‘Uitermate beroerd’

De brancheorganisatie voor huisdierspecialisten maakt zich ernstig zorgen. Voorzitter Joost de Jongh van Dibevo: “Het is een verloren jaar voor de dierenpensionhouders. Wij overzien de hele sector. Fabrikanten, retail, groothandel, dierenpensions. In de gezelschapsdierensector gaat het wel goed. Mensen zitten meer thuis en vinden het leuk met hun beestje bezig te zijn. Maar in de dierenpensionwereld gaat het uitermate beroerd. De vakantie is voorlopig uitgesteld en boekingen bij het dierenpension zijn ingetrokken.”

De brancheorganisatie verwacht dat er in de loop van de zomer nog een versoepeling komt, zodat je bijvoorbeeld naar een camping kunt. “Dan komt er nog een vorm van vakantie. Dan kan een klein stukje van het verlies terugverdiend worden. Maar de voorjaarsvakantie is weg. Die wordt niet meer ingehaald. De dierenpensionhouders zitten echt moeilijk. Je kunt dit niet meer inhalen. Dat is onmogelijk.”

Machteloos

De vraag is of de dierenpensions het gaan redden. Mariëtte, van De Kwispelhoeve: “Wij hebben door de jaren heen best een naam opgebouwd. Onze klanten komen wel weer terug. Maar er zijn er veel die het heel zwaar gaan krijgen.”

Ondertussen blijft het planbord in Eersel akelig leeg. Geertjan Hettelaar: “Je staat als ondernemer zo machteloos. Je moet maar hopen dat het zo snel mogelijk overgaat.”