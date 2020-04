Anderhalve meter afstand? Met deze sensor is het een fluitje van een cent

Een onderlinge afstand van anderhalve meter. Premier Mark Rutte heeft het al een aantal keren 'het nieuwe normaal' genoemd. Maar hoe hou je je precies aan die onderlinge veilige afstand? Veel mensen hebben daar moeite mee. Het bedrijfje Trylikes in Vught ontwikkelde een speciale sensor die een signaal geeft als anderen te dichtbij komen. Een groot succes, want de telefoon rinkelt doorlopend en binnenkort wellicht ook de kassa.

“We hebben een sensor gemaakt die je op iedere balie kunt zetten. De sensor scant de ruimte. Komt iemand dichtbij dan gaat er een rood lichtje branden, komt iemand té dichtbij dan gaat er een vriendelijk piepje af”, vertelt Janneke van den Heuvel van TryLikes in Vught. “Het is bedoeld om mensen bewust te maken en te helpen bij de inschatting van de afstand en om medewerkers te beschermen.”

Draagbare versie

Inmiddels is het bedrijf bezig met de ontwikkeling van een draagbare versie. Van den Heuvel: “Dat is iets ingewikkelder. Er zitten meer haken en ogen aan, maar we komen snel met een update. Er zijn veel mensen, medewerkers en consumenten die veel in beweging zijn, maar toch die veilige afstand willen houden.”

Bij het Vughtse bedrijf loopt het inmiddels storm. “We krijgen aanvragen uit de hele wereld. Bedrijven en instellingen moeten iets gaan ondernemen om die veilige afstand voor klanten of medewerkers te waarborgen.”