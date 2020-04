Na klachten van buurtbewoners worden optredens bij verzorgingshuis in Tilburg ingeperkt

Omwonenden hebben geklaagd over het dagelijkse optreden van muzikanten voor de bewoners van het verzorgingshuis Het Laar in Tilburg. De muziek kwam uit de tuin en moest voor wat afleiding zorgen in deze barre coronatijden in het verzorgingshuis. Voortaan mag er nog maar drie keer per week worden opgetreden.

De buurtbewoners, die thuis aan het werk zijn, hebben last van de muziek die volgens hen te hard stond. Anderen begrijpen daar niets van: "Dat er geklaagd wordt in mijn straat. Hier! Ik kon het niet geloven", zegt een buurtbewoner. De dagelijkse muzikale uitstapjes moeten nu worden beperkt tot hooguit drie keer in de week. Ook mag er één kerkdienst plaatsvinden.

Het was wel gezellig en goed voor de mensen daar in deze sombere tijden.

De hele dag zitten de bewoners binnen, vanwege het coronavirus. Maar verzorgingshuis Het Laar in Tilburg probeert ze toch wat vermaak te geven. Elke dag is er Het Laar Open Air. Buiten treedt dan een artiest belangeloos op. Drie keer twintig minuten. Aan elke zijde van het pand een keer. Het verzorgingshuis werd overstelpt met aanmeldingen van artiesten, die graag willen optreden. Voortaan mag dat hooguit drie keer per week. Ook mag er één kerkdienst worden gehouden.

Een ronde van Omroep Brabant in de Karel Doormanlaan leverde alleen teleurgestelde buurtbewoners op. "Het is jammer dat er minder muziek is", zegt Huub Nuijten. Hij woont recht tegenover Het Laar. "Het was wel gezellig en goed voor de mensen daar in deze sombere tijden."

Buurman van Huub Maarten den Brekel is zelfs woest. Dit is toch belachelijk", zegt hij. "Die mensen kunnen amper naar buiten. Die zitten vast in hun appartement. Ja, daar hoor je dan wat van. Hooguit anderhalf uur per dag. Ik schaam me er bijna voor om op de Karel Doormanlaan te wonen", reageert Maarten op de klachten in zijn straat.

Goed contact met de buren

Het Laar wil niets zeggen over de inperking van de optredens, ze houden graag goed contact met de buren. Hoeveel buren er geklaagd hebben wordt ook niet bekend gemaakt.