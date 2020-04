Politie doet inval bij autobedrijf vanwege vermoedens van heling, maar vindt niks

De politie heeft donderdagochtend een inval gedaan bij autobedrijf AP Car Store aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. Volgens een woordvoerder van de politie bestond het vermoeden dat er sprake was van heling. Na onderzoek heeft de politie echter niks strafbaars aangetroffen.

Volgens een woordvoerder gaat het om een bedrijf met auto's in het 'luxe segment'. "De herkomst van de auto's wordt bekeken en ook nemen we de administratie van het bedrijf door", legt hij uit. Er waren donderdag rond twee uur nog geen aanhoudingen verricht. Bij de actie zijn ook de douane, de belastingdienst en de gemeente betrokken.

Rond zes uur zei een woordvoerder: "We hebben geen strafrechtelijke zaken gevonden, maar over bijvoorbeeld de belastingdienst kan ik geen uitspraken doen. Maar voor heling of dergelijke hebben wij geen aanwijzingen gevonden."

Behalve aan de Kanaaldijk-Zuid deed de politie ook onderzoek aan de Gasthuisstraat in Eindhoven. Aan de Kanaaldijk-Zuid zit de showroom van het autobedrijf, aan de Gasthuisstraat staat de voorraad.