Dressuuramazone geeft beweegles voor ouderen: ‘De glimlach moet terug op het gezicht'

Samen met BrabantSport gaat Voets op pad om bij verzorgingstehuizen in Brabant de oudere mensen aan het bewegen te krijgen. Het is natuurlijk gezond, maar Voets hoopt dat ze de mensen ook kan helpen. “We hopen dat de glimlach enigszins kan terugkeren op de gezichten van de ouderen in deze moeilijke tijd.”

Maar zoals gezegd kan Voets nog wel ‘gewoon’ paardrijden in deze tijd. “Dat is wel mijn geluk, ja”, zegt de regerend paralympisch kampioen. “Natuurlijk is het een heel gekke tijd. Maar ik kan dus paardrijden en mijn fitnesstraining doe ik in mijn slaapkamer. Het is even aanpassen. En dat is ook wel direct het sleutelwoord voor veel mensen in deze tijd.”

Seizoen ligt stil

Net als in alle andere sporten ligt ook het seizoen in de paardensport in zijn geheel stil. Toernooien zijn afgelast en natuurlijk zijn ook de Olympische Spelen verplaatst naar volgend jaar. “Het was wel fijn dat we dat op tijd te horen kregen. Die duidelijkheid al op tijd hebben, werkt alleen maar prettiger. En het is een goede beslissing denk ik. Sowieso verwacht ik niet dat we dit seizoen nog echt bezig zullen zijn.”

“Maar ik moet natuurlijk wel fit blijven”, vervolgt de 33-jarige Voets. De dressuuramazone gaat naar eigen zeggen niet ‘volle bak’ trainen, maar moet dus wel alles bijhouden. “Ik hoef nu niet in topvorm te zijn, doordat er geen toernooien meer zijn. Maar het is wel van belang om bezig te blijven, om het gevoel te houden.”

Ontspanning

Hoewel het totaal onduidelijk is wanneer er weer toernooien gehouden kunnen worden, is het voor Voets niet moeilijk om al die tijd fit te blijven. “Paardrijden is gewoon ontzettend leuk en het is voor mij absoluut een vorm van ontspanning. Het geeft me juist een bepaalde rust om toch bezig te kunnen zijn.”