Een fietser is donderdagmiddag in Schijndel overleden bij een aanrijding met een bus. Dit meldt een woordvoerder van de politie. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor drie op de Eerdsebaan in Schijndel.

Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het is niet duidelijk of het gaat om een man of vrouw.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Dit wordt door de politie onderzocht.