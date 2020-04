CDA-leden Brabant krijgen oproep om over samenwerking met Forum te praten

Alle CDA-leden in Noord-Brabant krijgen vrijdag een uitnodiging in de bus om zich uit te spreken over de samenwerking met Forum voor Democratie. Omdat er door het coronavirus geen algemene ledenvergadering kan plaatsvinden krijgen de CDA'ers de optie via e-mail- of schriftelijk op de voorgenomen samenwerking te reageren.

De leden krijgen acht dagen de tijd om zich aan te melden voor de procedure. Het bestuur wil zo eerst in kaart brengen wie zich allemaal willen uitspreken. De uitslag is niet bindend, uiteindelijk neemt de Brabantse CDA-fractie een besluit.

De Brabantse partijvoorzitter Inge van Dijk erkent dat het een enorm karwei zal worden. "Maar we moeten dit doen, dat is van groot belang. We hebben er dan ook best even over nagedacht hoe het het beste kan."

Een massale Teams- of Zoom-meeting wordt het niet. "Omdat niet iedereen digitaal even handig is. Het leek ons het meest fair om leden dan wel schriftelijk per brief dan wel per e-mail de kans te geven te reageren. Dat is de meest zuivere methode."

In februari werd duidelijk dat het CDA in Noord-Brabant een college van Gedeputeerde Staten wil vormen met Forum voor Democratie, VVD en Lokaal Brabant. De partijen werden het eens over "principes van samenwerking".

Update akkoord

De afgelopen tijd is gewerkt aan een akkoord. De partijen zijn een heel eind, zij het dat door de coronacrisis een aantal aanpassingen moeten worden gedaan van de oorspronkelijke plannen. Formateur Arbouw: "De gevolgen van corona zullen nog jaren doorwerken, vandaar dat nu gewerkt wordt aan een update, een actualisatie."

Binnen het CDA ligt de samenwerking met Forum gevoelig. Een groep kritische CDA'ers is fel tegen. Drie afdelingen in Brabant ook: Oisterwijk, Heusden en Altena. Volgens hen maken "CDA-kernwaarden als gerechtigheid en solidariteit samenwerken met Forum onmogelijk".

In de principes uit februari staat onder meer dat de partijen "de hand uitsteken naar iedereen" en "openstaan voor een respectvolle samenleving". Maar die principes hebben de drie afdelingen die tegen de samenwerking zijn niet overtuigd. Voorzitter Van Dijk wijst erop dat ook een groot aantal afdelingen de samenwerking juist wel ziet zitten. "Ze bellen me ook op en zeggen, alsjeblieft, schiet eens op."

Dat een meerderheid de samenwerking ziet zitten was voor het CDA überhaupt een voorwaarde om aan de onderhandelingen te beginnen. De partij deelde de afdelingen bij de start van het proces in in wat Van Dijk een "rating" met kleuren noemt op: rood voor een afdeling die het helemaal niet zag zitten, groen voor de voorstanders en oranje voor de twijfelaars. Er was op verschillende momenten in het proces "steeds contact en steeds de indruk dat de voorstanders in de meerderheid waren".

Maar dat waren de afdelingen, en nu komt het dus aan op de leden. Wat als een groot deel van hen zich wel tegen de samenwerking uitspreekt?

Van Dijk: "Uiteindelijk blijft het toch aan de fractie, we geven met de ledenpeiling een advies. Maar stel je voor dat 90 procent zich uitspreekt tegen samenwerking: ja, dan heb je wel wat om over na te denken. Maar dat verwacht ik dus helemaal niet."

Cultuurmarxistische linkse elite

En in hoeverre zijn de uitspraken van Forumleider Baudet, deze week in een uitzending van Geen Stijl, dat CDA en VVD deel uitmaken van de 'cultuurmarxistische linkse elite' - die verwachting?

Van Dijk ziet dat het mensen stoort, dat had ze zelf "in een tijd waarin onze landelijke bewindslieden zo hard werken ook". "Maar het is Baudet die het zegt, en niet De Bie, waar we hier mee werken. Den Haag is Den Haag en Brabant Brabant. Dat hebben we zo afgesproken."

Het wordt nog spannend of de inhoud van het akkoord al helemaal bekend is als de CDA-leden zich uitspreken. Volgens Van Dijk is dat geen onoverkomelijk probleem. De uitgangsprincipes voor samenwerking zijn bekend en daar gaat het vooral om, zegt ze.

Ook maar mensen

Formateur Arbouw laat weten er nog steeds van uit te gaan dat het akkoord voor de zomer gepresenteerd kan worden. Bij de provincie studeren ze er nu op hoe dat kan als de coronacrisis nog niet voorbij is.

De presentatie van het akkoord zelf zou wel in digitale vorm gegoten kunnen worden. Onduidelijk is vooral hoe het met de installatie van het nieuwe college zou moeten en hoe dat staatsrechtelijk zit. En woordvoerder van de provincie hoopt dat er na 21 april meer duidelijk wordt.

"Ja, het is een heel proces dit" zegt ook Van Dijk. "Zoiets hebben we gewoon nog nooit gedaan." Maar angst dat ze er op een dag wakker van zal liggen of spijt van zal hebben heeft ze niet.

"We hebben die gedragsafspraken in februari niet voor niets gemaakt. Mocht het ooit fout gaan, dan kan die kaart getrokken worden. En dat geldt voor alle partijen. Het kan ook een CDA'er zijn. Ja, wij zijn ook maar mensen, wie weet doet een CDA'er wel wat geks."