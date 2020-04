Tessa (25) zat wekenlang vast in een ‘coronahostel’ in Peru, maar is eindelijk weer thuis

Het plan was om een half jaar lang een droomreis maken door Zuid-Amerika en dat is voor een groot deel gelukt. Half maart begon ze aan een trektocht naar Machu Picchu toen de reis drastisch omsloeg. “De president had in een praatje op tv gezegd dat het land in lockdown ging. Wij waren toen in the middle of nowhere. We zijn toen heel snel met busjes teruggegaan naar de stad Cuzco.”

Vervolgens ging het erg snel: sommige hostels gingen dicht en reserveringen werden niet meer geaccepteerd. Gelukkig kon Tessa nog ergens terecht waar ze eerder was geweest. “Maar ik kreeg wel te horen dat ik daar moest blijven tot de lockdown over was. We mochten het hostel niet meer uit.”

Tessa bleef na dat slechte nieuws nuchter en positief. “Ik dacht: er zitten genoeg mensen over de hele wereld vast, dus ik zie het wel.” In het hostel was het daarom volgens Tessa best gezellig onder de reizigers. Ze vierde zelfs haar 25e verjaardag in quarantaine in het hostel.

De overgebleven gasten in het hostel, vlak voor vertrek (foto: Tessa Govers).

Corona in het hostel

Maar toen werd het volgens Tessa ineens ‘heel serieus’. Iedereen in het hostel kreeg namelijk te horen dat een Mexicaanse hostelgenoot terug in Mexico positief was getest op corona. “Er zaten wel 150 man in het hostel dicht op elkaar. Ik sliep met tien mensen in een kamer in stapelbedden. We zouden één tot drie maanden op onze kamers moeten blijven. Toen we dat te horen kregen, zijn sommige mensen in huilen uitgebarsten. Uit een soort ongeloof moest ik juist lachen.”

Volgens Tessa is vrijwel iedereen in het hostel daarna wel ziek geworden. “Ik had een paar dagen koorts en andere klachten, dus ik denk dat ik ook corona heb gehad”, vertelt ze. Ondertussen bleef het een kwestie van afwachten tot ze terug naar Nederland kon vliegen.

Laatste vlucht

“We zouden op 6 april worden overgeplaatst naar een hotel en de volgende dag naar Nederland gaan met een repatriëringsvlucht, de laatste vanuit Peru. Maar toen stond ons hostel inmiddels bekend als ‘coronahostel’ en mochten we niet meer mee”, vertelt ze.

Na nóg een week wachten in het hotel kreeg Tessa te horen dat er toch een oplossing was: ze mocht mee met een vlucht naar Zwitserland op 13 april. Drie vluchten naar Lima, Zurich en Amsterdam later, is Tessa woensdag eindelijk weer herenigd met haar familie.

Toch kijkt ze zeker niet negatief terug op de hele ervaring: "Ik heb er denk ik het beste van gemaakt en heb evengoed een leuke tijd gehad. Anderen in mijn hostel beschreven het als de hel, maar ik heb er ook iets aan overgehouden en heb veel vrienden gemaakt. Maar als ik dit allemaal van tevoren had geweten, was ik natuurlijk wel eerder naar huis gegaan, haha!"

Tessa hield vanuit Peru wekenlang een dagboek bij voor de lokale nieuwssite Kijk op Bergen op Zoom.