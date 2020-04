Hoe dan? Een sollicitatie in coronatijd

Omroep Brabant gaat voor jou op zoek naar de oplossing voor praktische problemen die ontstaan door de coronacrisis. Vandaag in de hoofdrol: solliciteren. De coronacrisis zorgt ervoor dat sommige mensen opzoek moeten naar een nieuwe baan. Dasja Hendrikx is eigenaar van uitzendbureau Olympia in Veldhoven. Bij Olympia focussen ze niet op het CV, maar juist op de passie en drijfveer van hun uitzendkrachten.

Door de komst van het coronavirus merken ze bij Olympia Veldhoven dat er veel mensen zijn die werk zoeken in een andere sector. “Sommige mensen hebben hun hele leven alleen in de horeca gewerkt, maar betekent niet dat ze niets anders kunnen’’, vertelt Dasja. “In een gesprek blijkt wat door die werkervaring iemands sterke punten zijn. Die punten kunnen weer goed van pas komen bij een andere baan.’’

Online

Veel van de sollicitaties vinden nu online plaats. Bezoekers van de website kunnen klikken op een vacature die hen aanspreekt en vullen daarna een vragenlijst in. En de vragen op die lijst zijn misschien anders dan je zou verwachten bij een standaard sollicitatie. Bijvoorbeeld: Wat staat er op jouw bucketlist? En ook: ‘Hoe wil je later herinnerd worden?’. Dasja leg uit: “Door die vragen te stellen, zien we een andere kant van mensen. Een kant die je niet had gezien als je alleen maar had gevraagd naar iemands werkervaring."

Videobellen

Jeroen van Rossum werkt voor het hoofdkantoor voor Olympia en weet alles over solliciteren. Veel sollicitaties vinden nu plaats via videobellen. Dat kan spannend zijn, maar heeft volgens Jeroen ook voordelen. “Door de afstand kan de sfeer ook meer ontspannen zijn. Je kunt je bijvoorbeeld goed focussen, juist omdat je tegen een scherm praat. En het is uiteraard niet hetzelfde als een normale sollicitatie. Je moet accepteren dat het waarschijnlijk rommeliger zal verlopen en dat de verbinding misschien wel een keer wegvalt. Maar dat geldt net zo goed voor de persoon aan de andere kant van het scherm.’’

“Wij kiezen er bewust voor om meer te focussen op wat mensen drijft, dan wat ze in het verleden allemaal hebben gedaan’’, vertelt hij. ‘’Soms is het onvermijdelijk en moet je wel een CV of motivatiebrief inleveren. Als je dat doet, zorgt er dan vooral voor dat je het persoonlijk maakt. Door bijvoorbeeld een foto of hobby’s toe te voegen. Dan beland het minder snel op de grote stapel.’’