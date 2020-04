Minder meldingen van huiselijk geweld tijdens coronacrisis en dat is juist reden voor zorgen

Terwijl er in deze coronacrisis alle aanleiding is voor veel meer huiselijk geweld komen er nagenoeg geen meldingen meer binnen. Het Openbaar Ministerie maakt zich daarover grote zorgen. "Slachtoffers krijgen nu niet de hulp krijgen die ze horen te krijgen."

"Normaal gesproken zitten er dagelijks twee tot drie mensen vast voor huiselijk geweld, terwijl we afgelopen dagen maar een aangehouden verdachte hadden." Het verbaast Janine Kramer. De persofficier van het Openbaar Ministerie in oost-Brabant vermoedt dat er vanwege de coronacrisis juist veel meer sprake is van huiselijk geweld. "Wij geloven niet dat er minder incidenten zijn. Het is een moeilijk tijd met veel stress, de emoties lopen op terwijl iedereen thuis zit en meer op elkaars lip zit dan ooit. Dan kan het volgens ons niet anders dan dat er slachtoffers vallen en extra mishandelingen plaatsvinden."

'We zijn het zicht kwijt'

Net als het OM constateert ook het crisis-interventieteam van Hart van Brabant dat het aantal meldingen uitblijft. ”We zijn het zicht kwijt”, zegt Sietske Martens. “We zien dat de spanning in de huiskamers oploopt, maar we krijgen het als crisisteam niet meer te zien. En dat is zorgelijk.”

Vooral jongeren missen, wat zij noemt, hun ‘escape’ uit een huiselijke situatie vol spanning. “De school, de sportclub, het bezoek aan opa en oma, het is allemaal weggevallen.”

“Kinderen en ook jongeren stappen niet zelf met een melding van huiselijk geweld naar de politie", zegt Janine Kramer. "Het zijn vaak anderen die het zien. De sportleraar merkt dan bijvoorbeeld een blauwe plek op en gaat vragen stellen. De leerkracht op school valt iets op aan het gedrag van leerlingen. Maar vanwege de coronacrisis is die sociale controle er niet meer.”

Achter de voordeur

Dat maakt het lastig om nog ‘achter de voordeur’ te komen, merkt Janine Kramer op. “We vragen nog meer aan anderen om betrokken te zijn. Ook aan leraren, buren: hou je oren en ogen goed open. En meld het bij de politie of Veilig Thuis als je iets denkt te zien wat kan wijzen op huiselijk geweld.”

Mensen worden echt niet meteen opgepakt, benadrukt de persofficier. “Maar het geeft ons de mogelijkheid om gesprekjes aan te gaan en hulp in te schakelen als dat nodig is. Het is zorgwekkend dat slachtoffers nu niet de hulp krijgen die ze horen te krijgen.”