Tattoo artist Timothy versiert even geen bovenarmen en kuiten maar klompen voor zorgmedewerkers

"Ik ben al wekenlang dicht en ik was aan het zoeken of ik me fysiek in kon zetten, om iets te betekenen in deze tijd. Toen kwam mijn buurvrouw op een goed idee", zo vertelt Timothy. Normaal gesproken runt hij zijn eigen tattoo studio, maar dat kan nu niet. De buurvrouw had hem op instagram getagd in een post van Tattoo Bob, die medewerkers van een ziekenhuis in Rotterdam verraste met mooi beschilderde klompen. En zo is het balletje gaan rollen.

Mahler Inkworks Studio blijft dicht, maar in zijn eigen huis gaat Timothy aan de slag met desinfecteermiddel. handschoentjes en kranten. Eerst bedenkt hij wat hij ongeveer wil maken. "Ik heb voor iemand klompen beschilderd die werkt op de hartafdeling. Daar moest iets van een hart op komen natuurlijk. Je kunt dat traditioneel aanpakken, met een hart en een banier, maar je kunt ook iets anders doen. Ik begin een ontwerp te tekenen. Dat gaat dan met speciale verf op de klomp en daarna schilder ik het in".

Daar ging wel één en ander aan vooraf, want het is niet de bedoeling dat de schildering na twee weken weg is, of dat de medewerkers met een grote vlek op hun klomp rondlopen. Verder worden de klompen regelmatig professioneel schoongemaakt, want er kan bijvoorbeeld wel eens bloed op terechtkomen. De schildering moet wel tegen dat schoonmaakspul kunnen. Het is dus niet zo dat hij een tekeningetje maakt en dat de klomp tien minuten later klaar is. Timothy: "Ik ben er zeker drie of vier uur mee bezig. Ik hoop dus niet dat er honderd aanvragen komen, haha".

Mensen uit de zorg mogen contact met Timothy opnemen via Facebook of Instagram als ze zelf ook zulke mooie klompen willen. "Maar ik kan niet garanderen dat ik iedereen kan helpen. Ik doe het graag voor mensen uit de zorg, maar als het er heel veel worden en ze moeten er drie maanden op wachten, dat is ook niet de bedoeling. Bovendien hoop ik op één of andere manier ook nog aan wat betaald werk te komen, want ik verdien ondertussen geen bal."

"Maar ik ben blij om iets voor zorgmedewerkers te doen", zo gaat Timothy verder. "Ik ben eraan begonnen om iets te kunnen betekenen, om een positieve draai aan deze hele situatie te geven. Je voelt je al snel nutteloos als je alleen maar je huis aan het verven bent of de hele dag in de zon ligt. Ik vind het mooi om dit te kunnen doen."