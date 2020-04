Aangeslagen varkenshouder na verwoestende brand: ‘Overal liggen dode varkens’

Een aangeslagen varkenshouder loopt vrijdagochtend rondom zijn uitgebrande varkensstallen. Een kleine tien uur eerder brak een felle brand uit in de stallen van Gerard Driessen in Lierop. 1000 varkens overleefden dat niet. ‘’Dit is onze passie’’, zegt Driessen. ‘’Ik ben hartstikke trots op mijn bedrijf en dit wil je echt niet zien.’’

Veertig jaar geleden is Gerard met het houden van varkens begonnen. Ondertussen heeft hij op meerdere locaties in het land in totaal zo’n 30.000 varkens. In Lierop stonden er donderdagnacht 6.000, in verschillende stallen. ‘’Er zijn er een dikke duizend omgekomen’’, weet Driessen te melden. ‘’Als ik hier rondloop zie ik overal varkens in hun hokken liggen.’’

De varkenshouder denkt dat de dieren niet veel geleden hebben. ‘’Ze liggen allemaal in hun hokken alsof ze aan het slapen zijn. Ze zijn niet gevlucht of in paniek geweest.’’

Gestikt

Zelf was de varkenshouder toen de brand uitbrak op zijn boerderij in Groningen. De boerderij wordt gerund door een bedrijfsleider. Hij en zijn familie wonen bij de boerderij. Ze hebben vannacht geen schreeuwende varkens gehoord. ‘’Waarschijnlijk zijn ze gewoon meteen gestikt. En dat komt dan weer doordat de stroom uitviel en het afzuigsysteem stopte. De rook gaat dan naar beneden en valt over de varkens.’’

Voor de varkenshouder is het een raadsel hoe de brand is ontstaan. Volgens de bedrijfsleider is het vuur mogelijk aan de achterkant van de stal begonnen. Vrijdagmiddag komt onder andere de technische recherche en de verzekering onderzoek doen.

Impact groot

Gerard Driessen wil benadrukken dat hij goede elektra heeft die ook regelmatig gekeurd wordt. ‘’Ik ben hier altijd transparant in. Zo hebben we ook een zichtstal waar mensen altijd mogen komen kijken naar hoe wij varkens houden.’’ Deze brand hakt erin bij Gerard. ‘’Dit is ons leven. Ik werk hier altijd met veel passie en overtuiging.’’

Voor nu wil Gerard vooral rust creëren voor de bedrijfsleider en zijn gezin. ‘’Het bedrijf overleeft dit wel. Maar de impact voor de familie hier is heel groot.’’ De eerste zorg ligt nu bij het veiligstellen van de stallen en het opruimen van de dieren.

Beveiliging rondom stal

Bij veel stalbranden komen dierenactivisten protesteren tegen het houden van dieren. Gerard en medewerkers van de boerderij hebben daar vrijdagmorgen ook over gesproken. ‘’Samenkomen mag vanwege corona niet. Maar ik realiseer me dat er activisten langs kunnen komen. En ze mogen van mij demonstreren, als ze maar met respect met ons omgaan. Ik weet dat ik alles met passie en netjes heb gedaan.’’

Op straat staan vier beveiligers en de ingangen naar de boerderij zijn met zwarte hekken dichtgezet. Dat heeft Salvage gedaan, het bedrijf dat de eerste zorg na een brand doet. ‘’Ik ben daar blij mee. Zo komen nieuwsgierige mensen niet zomaar ons erf oplopen.’’