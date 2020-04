Koningsspelen in Tilburg gaan wél door, maar dan @home: 'Dit is super vet'

In oranje t-shirts zitten Roos (10) en Suus (3) Kolen uit Tilburg klaar voor de tv. Hier wordt zometeen de dans uitgezonden waarmee de @home Koningsspelen officieel van start gaan. Roos: "Ik heb de hele week geoefend op de pasjes, net zo lang tot ik ze kon."

Als de muziek door de speakers schalt, zijn de meiden dan ook niet meer te houden. Ze springen op en dansen enthousiast mee.

Ludieke spelletjes

De @home Koningsspelen zijn een initiatief van Beweegteam Onderwijs, dat bestaat uit zo'n veertig gymleraren van Tilburgse basisscholen. Gymlerares Nour van den Hout van basisschool D'n Hazennest legt uit: "De gewone Koningsspelen kunnen natuurlijk niet doorgaan dit jaar. De school vroeg daarom of ik een alternatief wilde verzinnen. Ik heb allerlei ludieke spelletjes bedacht die te maken hebben met de Olympisch Spelen. Zoals judo, verspringen en hoogspringen. We hebben het programma aan de kinderen gemaild, zodat zij vanuit huis of de tuin mee kunnen doen. Bijna alle basisscholen in Tilburg doen mee."

Roos en Suus zijn uitgedanst en gaan aan de spelletjes beginnen. Eerst maar het verspringen. Moeder Hanneke legt een oranje sjaal op de grond. Behendig springen de meiden er overheen.

Roos doet een poging om zo ver mogelijk te springen

Daarna is het tijd voor een potje voetbal. Na enig gesteggel wie er eerst tegen de bal aan mag trappen, ronden ze ook dit onderdeel met succes af.

Suus mag beginnen met voetballen

Trouwtrekken dan maar. Dat lijkt geen eerlijke strijd te worden, Maar gelukkig is grote zus Roos zo sportief om Suus te laten winnen.

Suus 'wint' de wedstrijd touwtrekken

Dan zet moeder Hanneke een babybadje neer. Verbaasd kijken de meiden ernaar. Maar al snel wordt het duidelijk: ze moeten proberen papieren vliegtuigjes in het badje te gooien. En door de wind lijkt dat een stuk makkelijker dan het in werkelijkheid is...

Ook vliegtuigmikken is een van de onderdelen van de @home Koningsspelen

Zelfs Friesland doet mee

Juf Nour is trots op haar sportieve kinderen. "De kinderen missen de gymlessen. Daarom is het heel belangrijk dat ze blijven bewegen. Dit is een leuke manier."

En de Tilburgse @home Koningsspelen zijn niet onopgemerkt gebleven. Nour: "Ik krijg reacties uit Breda en zelfs vanuit Friesland dat mensen het zo leuk vinden dat ze ook mee doen. Het verspreidt zich door heel Nederland."