Gitzwarte sterftecijfers in coronacrisis: 6 keer zoveel doden in Grave en Uden als normaal

In Grave en Uden zijn in de week van 30 maart tot en met 5 april meer dan zes keer zoveel mensen overleden als in een gemiddelde week dit jaar vóór de coronacrisis. Dit blijkt uit cijfers die het CBS vrijdag heeft bekendgemaakt. Ook in de gemeenten Meierijstad en Bernheze ligt het aantal overledenen in die week opvallend hoog, zo blijkt uit de cijfers.

Het aantal overledenen in Nederland in de afgelopen weken valt hoger uit dan gemiddeld voor deze periode, meldt het CBS. Voor week 15, 6 tot en met 12 april, wordt het aantal geschat op ongeveer 5.000. Deze schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe voor week 15 heeft ontvangen.

Dat aantal is vergelijkbaar met de week ervoor, 30 maart tot en met 5 april, toen 5.037 mensen overleden. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

In sommige gemeentes in onder meer Brabant, Limburg en rondom Zwolle is het aantal overledenen in de week van 30 maart meer dan verdubbeld ten opzichte van een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Maar in tien gemeenten, waaronder dus onder meer Grave en Uden is het aantal overledenen dus zelfs 5 of meer keer zo hoog.

Het aantal overledenen op gemeenteniveau kan volgens het CBS sterk fluctueren, met name voor kleine gemeentes. "Een (sterke) verhoging in een bepaalde week kan daarom toeval zijn en hoeft niet het gevolg te zijn van de coronacrisis", aldus het CBS.