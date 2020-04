Tandarts Sjef (75) zit 50 jaar in het vak: ‘Pensioen is voor oude mensen’

De Brabantse Sjef Cornelissen vierde op 75-jarige leeftijd een bijzonder jubileum: hij is maar liefst 50 jaar werkzaam als tandarts. “Als je niet werkt heb je in feite ook geen vrije dagen. Met pensioen heb je altijd maar vrije tijd. Dat is voor oude mensen”, zegt Cornelissen bloedserieus. Hij is dan ook nog niet van plan om te stoppen.

Een groot feest werd het helaas niet. “Het is nu natuurlijk lastig om met de hele familie bij elkaar te komen voor een feestje. Maar mijn kinderen zijn op afstand wel even langs geweest.” Namens de KNMT, beroepsorganisatie voor tandartsen, ontving hij een bosje bloemen om hem te feliciteren met zijn tandartsjubileum.

Kort pensioen

Sjef studeerde op 16 april 1970 in Nijmegen af als tandarts en startte een praktijk in Sint Anthonis. Hier werkte hij 40 jaar met veel plezier, totdat hij op zijn 65e met pensioen ging. Maar dat hield hij niet lang vol. “Nog geen jaar nadat ik mijn praktijk had verkocht, vroeg een vriend me hoe het beviel om met pensioen te zijn. Ik realiseerde me dat ik het contact met de mensen miste. Ik wilde ergens nuttig zijn.”

Nog geen week later ging Sjef weer aan de slag. Een tandarts in Asten die hij kende, was door zijn rug gegaan. Een geluk bij een ongeluk, want Sjef mocht zijn werk tijdelijk overnemen. Inmiddels werkt hij al tien jaar bij ConfiDental Asten. “Op dinsdag en woensdag ben ik daar. Het contact met patiënten vind ik het allerleukst.”

Lastige beslissing

Werken bevalt Sjef stukken beter dan een pensioen, tot verbazing van sommige leeftijdsgenoten. “Ik heb gisteren gebeld met collega’s die destijds tegelijkertijd zijn afgestudeerd. Ik ben de enige die nog werkt”, lacht de tandarts. “De een begrijpt het niet, de ander vindt het top. Maar ja, ik doe gewoon lekker wat ik fijn vind.”

Hoe lang Sjef nog door blijft werken, weet hij nog niet precies. “De beslissing durf ik nog niet te nemen. Nu we de werkzaamheden even stil moeten leggen vanwege de coronacrisis, is er tijd om daar een beetje over na te denken.” De tandarts gaat in ieder geval nog minstens een jaar door. En volgende week heeft hij nog een feestje te vieren: Sjef wordt dan 76 jaar.