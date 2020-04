Breda roept inwoners op om afval langer thuis te houden, want milieustraat stikt bijna

BREDA -

De afvalverwerking in Breda kraakt in haar voegen, nu mensen thuis massaal grote schoonmaak houden en tuinen zomerklaar aan het maken zijn. Daarom roept wethouder Daan Quaars de inwoners van de Baroniestad op om de milieustraat even te mijden. "Er komt een moment dat we het hier niet meer aankunnen, dus vraag ik aan alle Bredanaars om hulp. Als je niet echt naar het milieustation hoeft en je kunt het afval thuis opslaan, doe dat dan eventjes."