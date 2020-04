Burgemeesters willen dat alle evenementen tot 1 september verboden worden

Een drukke Roze Maandag tijdens Tilburg Kermis in 2019 (foto: Lobke Kapteijns).

Evenementen zoals festivals en voetbalwedstrijden zouden vanwege de coronacrisis tot ten minste 1 september verboden moeten worden. Dat is de oproep van verschillende burgemeesters aan het kabinet.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) bevestigde de oproep vrijdag na de ministerraad, maar benadrukte dat een eventuele beslissing over het huidige verbod volgende week wordt genomen. Voor zogenoemde vergunningsplichtige evenementen geldt momenteel een verbod tot 1 juni.

Premier Mark Rutte zei een dag eerder in het debat over de coronacrisis ook dat er volgende week op zijn vroegst wordt besloten over het al dan niet verlengen van het verbod.

Heel veel evenementen

De beslissing zou gevolgen hebben voor tientallen grote evenementen in onze provincie. Denk aan de Tilburgse Kermis, de Brabantse Dag en muziekfestivals als Decibel, Intents en Woo Hah. Een woordvoerder van de gemeente Tilburg zegt dat het nog te vroeg is om op de oproep van de burgemeesters te reageren. "Er zijn volgende week nog verschillende overleggen. Dus wij wachten een definitief besluit af. We kijken echter reikhalzend uit naar de persconferentie waarop meer duidelijk wordt", aldus Irma Galama.

De voetbalclubs wachten ook allemaal het officiële besluit af en willen voor die tijd niet ingaan op de de verschillende scenario's.

'Goed te begrijpen'

Grapperhaus zegt de oproep van de burgemeesters heel goed te begrijpen. "In de eerste plaats heb je te maken met alle voorbereidingen. Het heeft op allerlei punten ook te maken met het ov, daar moet je ook weer op anticiperen."

"Festivals richten zich natuurlijk overwegend op jongeren", merkt Grapperhaus op. Het kabinet kijkt samen met de veiligheidsregio's hoe 'we deze tijd voor jongeren toch nog enigszins draaglijk kunnen maken'. Door de sluiting van de horeca en het niet doorgaan van evenementen hebben zij 'heel weinig uitlaatkleppen, en dat heb je voor jongeren nodig', aldus de minister.