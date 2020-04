Grote brand in schuur Budel-Schoot geblust, publiek komt massaal kijken en hindert brandweer

Eén man is gewond geraakt, hij woonde naast de schuur. Het slachtoffer had rook ingeademd en is naar een ziekenhuis gebracht.

Inventaris ging verloren

De schuur stond tussen twee huizen aan de Grootschoterweg en de brand die er woedde, was moeilijk te blussen. De brandweer voorkwam met meerdere teams dat de brand oversloeg op de woningen.

Aanvankelijk werden twee tankautospuiten ingezet. Later kwamen daar nog meerdere hoogwerkers en tankauto's bij, omdat de brandweer het vuur niet snel genoeg onder controle kreeg. Tijdens de bluswerkzaamheden was de Grootschoterweg afgesloten. In de schuur stonden fietsen, brommers en motoren. Deze inventaris moet als verloren worden beschouwd.

Officier van dienst Jos van den Akker: "De schuur was helemaal ingebouwd tussen andere panden. Bij een relatief klein pand hebben we meestal ook niet zoveel hoogwerkers nodig." Een van de aangrenzende huizen raakte fors beschadigd.

'Behoorlijk druk'

Ondanks het verzoek om dit niet te doen, kwamen er veel mensen naar de brand kijken. "Het was hier behoorlijk druk. Dat maakt ons werk lastig", zei Van den Akker. De rook trok richting de Belgische grens. Mede om die reden werden ook Vlaamse brandweerlieden ingezet. Verder hebben de autoriteiten een NL-Alert verstuurd. "Heeft u last van de rook, hou dan ramen en deuren dicht", stond erin.

Rond tien uur had de brandweer het vuur onder controle, wel moest nog enige tijd worden nageblust.