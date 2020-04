Winkeldief spuugt agent in het gezicht bij supermarkt in Tilburg

Een agent is vrijdagavond in het gezicht gespuugd door een winkeldief. Dat deed de agressieve man toen werd aangehouden op de Jan van der Leestraat in Tilburg.

Een medewerker van de Jumbo aan het Lieve Vrouweplein zag dat de 22-jarige man rond kwart voor acht verschillende spullen meenam zonder te betalen en besloot achter hem aan te gaan.

Bijten

Een automobilist zag de winkelmedewerker achter de dief aanrennen en besloot mee te helpen. Samen konden ze de man insluiten. De verdachte sloeg de winkelmedewerker een paar keer flink en beet hem in zijn arm, maar dankzij toegesnelde buurtbewoners lukte het toch om de man onder controle te krijgen.

Gewaarschuwde agenten sloegen de man in de boeien, maar toen ze hem in de politieauto wilden zetten, spuugde de man een van hen in het gezicht. Hier staan, zeker in deze coronatijd, flinke straffen op. De man is meegenomen naar het politiecellencomplex.