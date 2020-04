De pastoor voelt de pijn van het zwaar getroffen Uden: 'Er is verslagenheid en intens verdriet'

Nog zichtbaar aangeslagen loopt pastoor John van de Laar de kerk binnen. Hij komt net terug van een uitvaart. De zoveelste in korte tijd. Van de Laar: "Ik heb in een maand 34 afscheidsvieringen gehad. Dat is veel meer dan normaal. Dan heb ik twee uitvaarten in de week. Het zijn bizarre weken."

Vooral druk met de dood

De pastoor heeft het druk sinds de uitbraak van het coronavirus. Vooral druk met de dood. En dat heeft impact... "Ik moet me soms echt schrap zetten om de emotie de baas te blijven. Er is zo veel verdriet en machteloosheid."

Want afscheid nemen van een dierbare is door alle coronamaatregelen heel anders dan normaal. "Het gezegde 'gedeelde smart is halve smart' gaat nu maar ten dele op. Normaal zit bij een afscheid onze kerk vol en pakken mensen elkaar vast. Nu is het allemaal op afstand. Ik zie bij de mensen dat dat zeer doet. Er is verslagenheid en heel veel verdriet."

Machteloosheid en veel verdriet

Dat Uden zo zwaar getroffen wordt door de coronacrisis hakt er stevig in volgens de pastoor. "Het raakt Uden enorm. Ik zie verslagenheid, machteloosheid en intens veel verdriet."

Ook een dorp verderop, in Boekel, zijn veel mensen ziek of overleden door het coronavirus. Diaken Henk van Thiel vertelt: "We zijn heel erg getroffen. Ook hier zijn veel mensen overleden. Ik woon in Boekel en ken er veel mensen. Dat maakt het extra verdrietig. Alle mensen die ik de afgelopen tijd begraven heb, zijn mensen die ik ken. Dat doet pijn."

Steun en hoop

Zowel in Boekel als in Uden komen veel mensen naar de kerk om een kaarsje aan te steken bij Maria. Voor steun en hoop. Ook de pastoor zelf. "Ik steek af en toe een kaarsje aan in de hoop dat er een vaccin komt of een bestrijding om mensen goed te kunnen behandelen. Al is de lijn tussen wanhoop en hoop is soms flinterdun".

Er branden dag en nacht kaarsjes in de kerk in Uden

Op de vraag of hij hoop heeft dat het langzaam weer de goede kant op zal gaan voor Uden antwoordt hij: "Ik hoop het van harte. Maar ik denk dat we nog even geduld moeten hebben."