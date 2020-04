Man bekneld nadat muur instort bij werkzaamheden aan huis in Heeswijk-Dinther

Bij werkzaamheden bij een huis aan de Hoofdstraat in Heeswijk-Dinther is zaterdagochtend iemand bekneld geraakt. Volgens een ooggetuige zou het slachtoffer een kraanmachinist zijn.

Die zou een kuil in gelopen zijn en toen hij daarin stond, zou een muur van een kelder zijn ingestort. Hij kwam klem te zitten met zijn voet. De Arbeidsinspectie gaat onderzoek doen.

Traumaheli

Het slachtoffer is door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie was ook een traumahelikopter opgeroepen. Die landde rond kwart over elf in de omgeving.