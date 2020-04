Persoon bekneld tussen muur en wand in Heeswijk-Dinther, traumaheli opgeroepen

HEESWIJK-DINTHER -

In de Hoofdstraat in Heeswijk-Dinther is zaterdagochtend rond elf uur iemand bekneld geraakt tussen een muur en wand. Dat laat een politiewoordvoerder weten. Volgens winkeliers in deze straat waren er bouwwerkzaamheden bij dit huis aan de gang. "Ze waren aan het graven."