'Ons pap zou trots zijn!', Christel de Laat in tranen als 'ambassadeur voor het goede gevoel'

Christel de Laat kon het haast niet geloven. Tijdens de middaguitzending 'Graat & De Laat' op Omroep Brabant radio kwam commissaris Wim Van de Donk binnenvallen. Een traantje wegpinkend en met af en toe een hand voor de mond van verbazing, drongen de lovende woorden van de commissaris langzaam tot haar door.

Kijk in de video hoe Christel reageerde:

"Jij bent voor mij een van die boegbeelden van wat jij zelf het 'goede Brabant' noemt. Waar we voor elkaar zorgen. Ik denk dat veel Brabanders met mij, jou absoluut een Brabantse kanjer vinden. Juist in deze dagen waarin we elkaar zo nodig hebben, ben jij iemand die daar voor staat en die dat levend houdt."

'Icoon van onze provincie'

De Laat moest bijkomen van de prachtige verrassing. "Wholy shizzle, dank je wel," stamelt ze vol ongeloof wanneer ze het doosje met de onderscheiding opent. "Ik vind het superlief, fantastisch. Ons pap zou trots zijn!"

Christel de Laat is dolgelukkig met haar onderscheiding.

Na de radio-uitzending is de Laat nog altijd in haar nopjes. Maar bescheiden als ze is, nuanceert ze haar persoonlijke onderscheiding: "Ik heb 'm gekregen, maar hij is denk ik voor heel veel mensen. Ik ben er gewoon heel blij mee en vind het heel bijzonder dat ik zo gewaardeerd word."

Het zal nog even duren tot de Laat beseft hoe bijzonder deze penning is die maar een paar keer per jaar wordt uitgereikt. "Met welk gevoel ik morgen opsta? Met een heel goed gevoel", glundert ze.