Dirk en Anouk geven elkaar het 'jawoord' in het radioprogramma Graat & De Laat

Eigenlijk zouden zaterdag de klanken van de bekende bruiloftsmars van Mendelssohn klinken door de feestlocatie die Dirk Martens en zijn aanstaande Anouk in Asten hadden uitgekozen. Helaas moest de ceremonie worden afgeblazen vanwege de coronamaatregelen. De ringen bleven dus in het doosje van de juwelier en ook de vredesduiven blijven in hun hok.

'Ruim een jaar', antwoordde Dirk op de vraag van presentator Christel de Laat van het programma Graat & De Laat hoelang het stel met de voorbereidingen bezig is geweest. "En dan gaat het niet door. Dat is heel zuur", vult de aanstaande bruidegom aan. Die overigens verrast was dat hij rechtstreeks in de uitzending zat. "Geen idee wie dat geregeld heeft", zegt Dirk van de schrik bekomen.

Inmiddels hebben Dirk en Anouk zich er al bij neergelegd dat de trouwjurk en trouwpak nog even de kast blijven hangen. "Om halfacht zou het gaan gebeuren", mijmert Dirk nog.

Nu wil het toeval dat presentator Christel de Laat en de toevallig in de radiostudio aanwezige Wim van de Donk, commissaris van de Koning, beiden BABS, Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand zijn. Het stel biedt Dirk en Anouk aan om hun live op de radio te 'trouwen'. Daar kunnen Dirk en Anouk geen nee tegen zeggen.

Overigens moet de ceremonie over een jaar nog wel een keer voor het echt over, want het huwelijk zal bezegeld moeten worden met de nodige handtekeningen.

Na het 'jawoord' waren er geen orgelklanken te horen van de Bruiloftsmars, maar klonk 'Kiss me', van de Sixpence None the Richer uit de radiospeakers van Omroep Brabant.

