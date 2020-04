Ad Ballon gaat schorten maken voor zorgpersoneel, uit stof van heteluchtballonnen

De maatregelen om het coronavirus terug te dringen, leggen ook letterlijk de ballonvaart in Nederland plat. "We hebben als ballonvaarders onderling afgesproken dat we de passagiersvaart helemaal stilleggen", licht Haarhuis toe in zijn loods die is volgepakt met opgeslagen ballonnen en manden.

Creativiteit

Nu er geen klanten meer zijn, heeft Haarhuis ook geen inkomsten. "Dus ik ben alle kosten naar beneden aan het trappen. Dat gaat van elektriciteit tot verzekeringen en hypotheek. Zeg maar standje overleven, maar het haalt als ondernemer ook alle creativiteit in je naar boven."

Hij zag al meerdere initiatieven om mondmaskers te gaan maken. "Om echt gecertificeerde mondkapjes te maken, dat gaat niet. Daar moet je een fabriek voor hebben. Toen hoorde ik dat ze in de zorg te weinig schorten hebben. Nou, die kunnen wij heel goed maken. Wij hebben hele goede materialen die water- en luchtdicht zijn."

Overleven

De ballonstof is daar ideaal voor, want kan voor hergebruik op 100 graden gewassen waarmee alle bacteriën worden gedood. "We gaan hiermee mensen helpen en misschien zelf een beetje geld verdienen om te overleven. Want elke euro is er één", aldus de Bredase ballonvaarder.