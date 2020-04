Fietser verongelukt in Oss

De melding van het ongeval kwam rond kwart voor acht binnen bij de alarmcentrale. Een traumahelikopter werd opgeroepen om assistentie te verlenen. Er zijn ook vier ambulances naar de plek gestuurd waar de fietser omkwam.

Over de oorzaak en toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Evenmin is duidelijk wie het slachtoffer is. Hij werd naast zijn fiets gevonden en het is vooralsnog onduidelijk of en hoe hij is aangereden. De politie hoopt hierover later deze zondag meer te kunnen melden.