Psycholoog Huub Buijssen geeft opvallend advies aan zorgmedewerkers: "Ga niet naar de psycholoog!"

Uit onderzoek in de Chinese stad Wuhan, waar het coronavirus eind vorig jaar voor het eerst opdook, is gebleken dat de helft van de verpleegkundigen daar aan een depressie lijdt. In Zuid-Korea - waar het virus ook flink om zich heen heeft gegrepen - ligt dat percentage op bijna tien procent. Buijssen schreef een boek met do's en don'ts voor verpleegkundigen en vertelde daarover in Kraak.

Thuisfront en collega's

De belangrijkste tip is: laad de accu op na werktijd. Je moet niet te veel naar programma's kijken waar het over corona gaat en je moet het van je afpraten. Het klinkt tegenstrijdig, maar ga het liefst niet naar een psycholoog, zoek iemand uit die echt betrokken is bij je. Het thuisfront en collega's zijn enorm belangrijk nu.

Ook belangrijk: Werk verder niet zeven dagen per week. Dat houdt niemand vol. Zorg ervoor dat je één à twee dagen rust kunt houden en ga dan poetsen, leuke dingen doen, doe iets waar je rustig van wordt, adviseert de psycholoog.

"Als je in het verpleeghuis of ziekenhuis werkt, dan ken je de scenario's, je weet welke stappen er worden genomen", vertelt Buijssen. "En dat weet je nu juist niet. Er is onzekerheid. Het is een samenloop van heel veel dingen tegelijk."