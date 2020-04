Tennisleraar Nûlleke uit het zwaar getroffen Boekel doet oproep aan Mark Rutte: 'Laat ons tennissen'

Bij hoge uitzondering haalt Nûlleke Pluk, overigens de achtste in de familielijn met deze naam, de poort van het slot om Omroep Brabant een kijkje te laten nemen op het complex. Na weken van thuiszitten en niet kunnen werken, wandelt Pluk zichtbaar vrolijk gestemd het terrein van de tennisclub op. "Tja, het is al een tijd geleden dat ik hier geweest ben. Ik heb twee kleine kindjes en ben blij dat we een tuin hebben en naar buiten kunnen, maar ik mis het om les te geven."

Treurige cijfers

Boekel gaat zwaar gebukt onder corona. "We zijn nu in de gemeente die het hardst getroffen is in Nederland. Op basis van het inwonertal hebben we hier het hoogste aantal doden. Vreselijk." Maar juist daarom denkt de zesendertigjarige Pluk dat het goed is om af en toe de zinnen te kunnen verzetten. "Mensen zijn het beu om continu thuis te zitten. Van cursisten, pupillen en ouders hoor ik ook dat zij graag weer een balletje willen slaan. Juist nu."

De oproep van Nûlleke Pluk op Facebook aan premier Mark Rutte.

'Mensen zoeken een reden om naar buiten te gaan"

De boodschap van Mark Rutte was en is duidelijk. Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als het noodzakelijk is. "En al die mensen die naar een bouwmarkt of tuincentrum gaan dan? Of mensen die gaan fietsen en wandelen in de natuur?" Volgens de tennisleraar zie je langzaam dat steeds meer mensen toch naar buiten gaan en eropuit trekken."

"Ik neem corona zeer serieus en het is niet de bedoeling om slachtoffers en hun nabestaanden of mensen die ziek zijn te kort te doen. Maar het is wel zo dat tennis een sport is, waarbij je maatregelen zou kunnen treffen om dit veilig te laten verlopen."

In deze video laat Nûlleke Pluk zien hoe je veilig kunt tennissen:





Leven in onzekerheid

Pas komende dinsdag zullen we weten of Brabant weer mag genieten van bijvoorbeeld een potje tennis. Leraar Pluk heeft een slecht voorgevoel. "Dat komt omdat de premier tijdens het wekelijkse Kamerdebat aangaf dat er voorlopig nog niet getennist gaat worden. Maar, vanaf 28 april gaat wel een concern als IKEA weer open." Natuurlijk beseft Pluk dat daar regels aan verbonden zijn, maar het steekt hem.

Mochten de maatregelen niet versoepeld worden, dan gaat Pluk zich daar natuurlijk keurig aan houden. "Dan blijf ik ook gewoon thuis, dat is dan helaas niet anders." Als alles voorbij is, dan hoopt Pluk op een potje dubbelen met Mark Rutte en de ministers Ferd Grapperhaus en Hugo de Jonge.