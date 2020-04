Oosterhoutse kledingwinkel vol designkleding leeggeroofd: 'Het is gewoon heel erg klote'

Ravage na inbraak in kledingwinkel Oosterhout: dubbel pech voor eigenaar in coronatijd.

Een ravage was het zondagochtend vroeg bij kledingwinkel Crivaldi in Oosterhout. Drie personen hebben de glazen winkeldeuren ingeslagen en zijn er vervolgens met de buit vandoor gegaan. Een voorbijganger kwam op het kabaal af en heeft de verdachten kunnen filmen. Voor eigenaar Ricardo van Dongen was het extra balen: hij was net blij dat zijn winkel weer open mocht.

“Het is gewoon heel erg klote en dat is nog zacht uitgedrukt”, zucht Ricardo. Hij is zelf gekleed in een zwarte trui en broek van het merk ‘Black Bananas.’ Dit verkocht zijn winkel ook, maar zondagochtend is het buitgemaakt. “Ik werd gebeld door de alarmcentrale, toen ik aankwam lag de hele voorgevel eruit. Het glas lag meters ver. In deze rare tijden hebben ondernemers het al zwaar genoeg, dit komt extra hard aan.”

Net weer open

De Coronacrisis raakte ook Ricardo. Zo is het voor hem nu extra moeilijk om aan kleding te komen. De productie ligt namelijk zo goed als stil. Toch mocht zijn winkel, met gepaste maatregelen, de afgelopen twee de deuren openen. “Ik was super blij dat ik in eerste instantie weer open kon. De winkel draaide ook best goed. Je merkt toch dat de mensen graag weer de deur uit willen. De afgelopen weken had ik veel moeite gedaan om überhaupt kleding te krijgen. Vervolgens zie ik vanochtend dat de hele wand is leeggehaald. Toen zat het wel even hoog bij mij.”

Armani

Er is vooral veel weggehaald van het Italiaanse merk Armani. Ricardo had daar voor de inbraak nog dozen van staan. In de winkel hingen er twee wanden vol met het merk, maar Ricardo denkt niet dat hij nu aan nieuwe kleding kan komen. “Ik heb heel veel moeite moeten doen om het uit Italië te kunnen krijgen, maar dat kan ik nu wel vergeten. Ik denk dat ze bewust veel van het merk Armani hebben weggehaald, dat is heel populair.”

Houten voordeur

Toch probeert Ricardo de moed erin te houden. Dinsdag wil hij gewoon weer open. “Maandag ga ik tellen hoeveel kleding er precies is weggehaald en er komt een schade-expert. Maar omdat de glazen deur eruit is, zit ik nu wel zes weken met een houten voordeur. Die houten wand hebben we nu maar geplaatst om de winkel toch af te sluiten. Ik heb veel telefoontjes en berichtjes gekregen, gelukkig leeft iedereen mee.”