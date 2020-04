Wilco brengt de legendarische Wilpie's weer tot leven op draaiorgel Jodokus

Restauratieschilder Wilco de Ruiter uit Hank deed twee maanden geleden een impulsaankoop: hij kocht een draaiorgel! Om z’n oudere dorpsbewoners in de huidige ‘corona lockdown’ wat op te fleuren staat orgel Jodokus nu regelmatig een deuntje te spelen bij woonzorgcentrum Aernswaert in Hank. Veelgevraagd is een nummer van de Wilpie’s. “De Wilpie’s zijn Hanks trots, dat hoort zeker op dit orgel thuis”, zegt ook Wilco. Maar orgelmuziek van de legendarische Wilpie’s bestond niet. Wilco trok opnieuw z’n portemonnee en liet van ‘Het Vissertje uit de Biesbosch’ een uniek orgelboek maken.

Wereldberoemd waren ze in de jaren zestig, cabaret- en zangduo De Wilpie’s uit Hank. In 1968 verscheen op vinyl ‘Het Vissertje uit de Biesbosch’, het werd een ‘wereldhit’ die iedereen van de Moerdijkbruggen tot aan de brug van Heusden kon meezingen. “Een nostalgisch lied dat iedere Hankenaar kent en zeker de ouderen. Dat lied moest hoe dan ook op dit orgel”, zegt Wilco de Ruiter.

Een orgelversie van het Biesboschlied is uniek

“Een draaiorgelboek van de Wilpie’s bestond nog niet, toen ik daar naar informeerde. Het enige wat ik te horen kreeg was, dat ze daar nog nooit van hadden gehoord”, vertelt schilder annex draaiorgelman Wilco de Ruiter. “Ik heb ze toen een CD gegeven van de Wilpie’s, daar is toen een arrangement van gemaakt en uitgekapt in een boek zoals ze dat noemen.” Het kostte Wilco € 450, maar dat had hij er graag voor over. “Dit is uniek, een orgelversie van het Biesboschlied. Het brengt een glimlach op het gezicht van de mensen als ze het horen.”

Het Vissertje uit de Biesbosch

Het nummer ‘Het Vissertje uit de Biesbosch’ is inmiddels geliefd bij bewoners van de diverse zorgcentra in de regio Altena, die Wilco door de 'corona lockdown' regelmatig met orgel Jodokus aandoet. “Ze kunnen er geen genoeg van krijgen, ze willen alleen dit lied nog maar horen.” De primeur van de orgelversie hadden echter de nabestaanden van De Wilpie’s, die vonden het mooi en heel emotioneel. “Tranen met tuiten”, aldus Wilco.