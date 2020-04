Drie auto's in vlammen op in Rijen, politie gaat uit van brandstichting

Toen de brandweer aankwam, stonden twee auto’s aan de voorzijde in brand en een auto aan de achterzijde. De branden waren snel geblust. Opvallend was volgens getuigen, dat er eerst twee auto's in brand stonden en uiteindelijk de auto, die er tussen stond ook vlam vatte.

Op 24 maart ging ook al een auto in vlammen op in dezelfde straat.