Brandweer extra alert op natuurbranden: 'Het is kurk- en kurkdroog'

Na een heel nat begin van het jaar is het al bijna een maand heel erg droog. De eerste natuurbrand zondag in Son maakte dat extra duidelijk. In totaal ging ongeveer een hectare aan heide in vlammen op.

Boswachter Frans Kapteijns uit Oisterwijk maakt zich zorgen om de droogte. “Dat doe ik al heel lang, want Brabant is echt aan het verdrogen. We hebben al sinds lange tijd een tekort aan water.”

Kurk- en kurkdroog

Frans merkt dagelijks wat de gevolgen zijn van de droogte, als hij bijvoorbeeld op de Kampina loopt tussen Oisterwijk en Boxtel. “De zandpaden zijn kurk- en kurkdroog. Het stoft aan alle kanten. Er zijn wel regenbuien gevallen, maar die zijn inmiddels door het zand weggezakt naar het grondwater. En dat grondwaterpeil zit heel diep onder de grond.”

“Het is pas april”, gaat Kapteijns verder. “Daarom maak ik me zorgen. Planten en dieren hebben nu al last van de droogte.”

Minder water verbruiken

Kapteijns roept al jaren op om tuinen niet meer te verstenen, waardoor het regenwater gewoon in de grond kan zakken. Ook vindt hij dat er nagedacht moet worden hoe we met z’n allen minder water kunnen verbruiken.

“Watertekort zal in de toekomst een groter probleem zijn dan de virussen die we nu kennen. We zullen er heel hard aan moeten trekken dat we meer water in het achterland vasthouden.”