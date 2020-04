Betrek Apple en Google bij de corona-apps, zegt Bossche hacker

Het kan nog wel even duren voordat er een corona-app is, zei de overheid zondag (Foto: Pixabay)

De overheid werkt met ontwikkelaars aan een corona-app om de verspreiding van het virus beter te bestrijden. Maar dat gaat nog niet bepaald vlekkeloos. Deskundigen zien nog een hoop gebreken en afgelopen weekend kwam naar buiten dat bij een van de mogelijke apps een datalek is gevonden. "Laat Apple en Google toe", zegt professioneel hacker Stan Hegt uit Den Bosch.

Afgelopen weekend presenteerden zeven app-bouwers die eerder geselecteerd waren hun plannen. Daar zat het ei van columbus nog niet tussen. Ook Hegt werd niet vrolijk van wat bekend is over de apps die er nu liggen, vertelt hij maandochtend in Wakker! op Omroep Brabant radio. De apps moeten mensen een waarschuwing geven als zij in de buurt zijn geweest van iemand met het coronavirus.

"Ik had op iets anders gehoopt, laat ik het zo zeggen", zegt de hacker. "Het treurige is, dat er eigenlijk nog maar heel weinig is."

Geen broncode

Nog niet van alle apps is de broncode openbaar gemaakt, legt Hegt uit. "Wat er wel ligt, heb ik nog niet onder ogen gehad, maar een aantal mensen die ik goed ken wel, en die resultaten zijn heel slecht. Gewoon wachtwoorden en andere belangrijke gegevens die nog in de code staan. Het is nog niet rijp om uitgerold te worden."

Met de huidige strategie lijkt een app op korte termijn ver weg, zegt Hegt. De Bossche hacker raadt aan Google en Apple toe te laten tot het ontwikkelingsproces. Die lanceerden onlangs een platform waar apps op kunnen inhaken, zodat die niet vanaf de grond opgebouwd hoeven te worden.

Google en Apple

"Die oplossing komt halverwege mei beschikbaar. Ik denk eigenlijk dat het een van de weinige, misschien wel de enige optie is die er nu ligt, ook al hebben die partijen een naam op het gebied van data. Ik kan me niet voorstellen dat de apps die in Nederland zijn gepresenteerd half mei veel verder zijn dan waar Apple en Google samen al staan."

Het ministerie van Volksgezondheid liet zondag weten dat het nog wel even zal duren voordat er een corona-app is die klaar is voor gebruik.