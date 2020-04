Kans op hooikoortsklachten neemt komende weken flink toe

Door droog en zonnig weer met vooral een oostenwind loopt de concentratie graspollen in de lucht op, meldt Weeronline. Voorlopig gaat het niet echt regenen, verwacht Weeronline, en ook is het vaak warmer dan normaal, met maxima van 15-21 graden. De oosten- tot noordoostenwind voert bovendien extra pollen vanuit Duitsland aan.

Op de site pollennieuws.nl is te lezen dat de trend voor bomen en grassen ongunstig of zelfs zeer ongunstig is.

Piek

De piek van het graspollenseizoen volgt naar verwachting in de tweede helft van mei en in juni. Aan het berkenpollenseizoen, dat al in maart begon, komt eind april of begin mei een einde. Dan zijn de meeste berken uitgebloeid.

Weeronline baseert zich op graspolleninformatie van onder meer Wageningen University, het LUMC en het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond.