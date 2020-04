Vrouw (43) krijgt vuurwapen op zich gericht bij het pinnen, straatrover gaat er met geld vandoor

Een vrouw van 43 uit Tilburg is zondagavond rond halfelf met een vuurwapen bedreigd toen ze aan het pinnen was. Dit gebeurde bij de geldautomaat van de Rabobank aan de Westermarkt in Tilburg. De man die haar bedreigde, ging er met het geld vandoor dat het slachtoffer net had gepind. Het gaat volgens de politie om een 'gering geldbedrag'.

Het slachtoffer vertelde de politie dat ze met de fiets naar de pinautomaat was gereden. Nadat ze haar fiets achter zich had gezet en haar pincode had ingetoetst, hoorde ze iemand van achteren naderen. Een man kwam dicht achter haar staan. Toen ze omkeek, zag ze dat hij een vuurwapen op haar gericht had.

Hij pakte het geld uit de sleuf en rende daarmee weg in de richting van de flats bij de Westermarkt.

Signalement

Het zou gaan om een man van ongeveer 20 jaar met een donkere huidskleur. Hij heeft een mager postuur en is ongeveer 1.85 tot 1.90 meter lang. Hij was geheel in het zwart gekleed en had een capuchon over zijn hoofd getrokken.