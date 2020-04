Boer Zoekt Vrouw schrijft geschiedenis, nog nooit zoveel kandidaten voortijdig vertrokken

Geert-Jan

We beginnen met Geert-Jan, de 'ik weet het niet-ik weet het niet-boer'. Wat hij nog eens onderstreepte met weer een verkleedpartij. Als Arabier deze keer, ‘want Arabieren mogen meer vrouwen hebben’. Daarmee zou voor hem alles opgelost zijn. De wijnproef- en snuiverij maakte het er niet makkelijker op voor de paardenboer. Zeker nu Karine zich eindelijk wat meer openstelt en hij van Jacqueline weet dat ze ‘lekker zoenen’ ook belangrijk vindt.

Volgende week moet hij eraan geloven. Dan weten we of hij echt meende wat hij in de preview zei: “Als ik niet kan kiezen, kies ik er geen een”.

Steffi en Roel leven mee met de boer maar zijn ook streng: “Hij verdeelt zijn aandacht goed tussen de twee vrouwen en we hebben ontzettend met hem te doen. Maar hij kan niet voor twee vrouwen hetzelfde voelen, dus hij moet gewoon een keuze maken!”

Boer Geert-Jan heeft het er moeilijk mee: wie van zijn twee prinsessen mag blijven? (foto: KRO-NCRV

Bastiaan

Boer Bastiaan had eindelijk wat meer tijd voor zijn vrouwen Milou en Elise, ofwel de ‘Desperate Housewives’. In een lang en eerlijk gesprek met Elise vertelde hij niet ongevoelig te zijn voor het flirterige gedrag van Milou, wat bij Elise voor de nodige tranen zorgde. Maar ja, dat flirten zit nu eenmaal niet in haar Zeeuwse bloed. Het was ontwapenend hoe ze zich kwetsbaar opstelde, maar of het genoeg is? Een scene verder sloegen de vonken er bij Bastiaan en Milou namelijk letterlijk en figuurlijk vanaf. Al kwamen de meesten van het lasapparaat. Ook Bastiaan moet de volgende keer gaan beslissen, alle kaarten op Milou.

“Bastiaan heeft goed naar ons geluisterd”, lachen Steffi en Roel, “want daar is echt wel iets gebeurd deze keer. Hij heeft het werk aan de kant gezet. Het is goed dat volgende week het keuzemoment is. We denken dat hij er wel uit is.”

Alles wijst erop dat Bastiaan voor Milou (r) gaat (Foto: KRO-NCRV)

Jan

Bij boer Jan is de kogel door de kerk. Vera kwam er tijdens een slapeloze nacht achter dat Jan het toch niet voor haar was. Uit de wind en op het bankje hield ze de eer aan zichzelf en vertelde ze hem ‘de strijd niet aan te willen gaan’. Ze meende namelijk iets gezien te hebben tussen de boer en Nienke. Inderdaad Vera, klopt als een bus. Of, zoals Jan het zelf zei: “Er is echt wat gebeurd gisterenavond”. En daarmee doelde hij niet op een pilletje of een snuifje, maar op de chemie tussen hem en Nienke. Die kon haar geluk niet op. Na het uitzwaaien van de vertrekkende Eva liep ze arm in arm met haar boer terug naar de boerderij. Alsof het nooit anders was geweest.

“We zagen het bij Jan wel aankomen, alleen niet dat Vera het op deze manier zou aanpakken. Vooral omdat ze de vorige keer zo overtuigd overkwam. Maar ja, als je Jan en Nienke ziet, dat spat er nu al vanaf. Prachtig! Dit is precies waar Boer Zoekt Vrouw voor bedoeld is!”, zo vertelt hét liefdespaar van vorig seizoen glunderend.

Nu Vera zelf is vertrokken kunnen Jan en Nienke open kaart spelen (Foto: KRO-NCRV)

Geert

En dan onze Oeffeltse boer Geert. Daar kun je zowat een boek over schrijven. De drukke Eva heeft op eigen initiatief haar koffer gepakt. En hij hield zich groot, maar tussen de regels door was te zien en te horen dat haar vertrek Geert bepaald niet koud liet. Want wat bedoelde hij precies met ‘de hele dag achter een bus aan rennen die je niet kunt halen'?! En al noemde hij haar ‘een wispelturig ding dat niet weet wat ze wil’, ze was toch ook ‘unne mooie’. En dus wapperden z’n boerenhanden toch nog even, voor een laatste keer, naar haar kont.

Maar Angela mag mee op citytrip, want Angela weet wel wat ze wil en met Angela heeft hij veel raakvlakken, zoals bijvoorbeeld het roken van een sigaretje en het eten van een frietje. Maar of het genoeg is? Dat kan nog spannend worden.

“Het was deze keer geen pubershow en er is best serieus gepraat. Natuurlijk heeft Vera heeft keuzemoment voor Geert vervroegd, maar het is beter zo”, zijn Steffi en Roel het eens. “En we denken dat Angela ook wel beter bij Geert past. We zijn benieuwd hoe dit verder gaat, het kan nu wel gaan gebeuren.”

Ook de Vera van boer Geert is zelf vertrokken, Angela mag mee op citytrip (Foto: KRO-NCRV)

Annemiek

Voor de stugge en ondoorgrondelijke boerin Annemiek was het een moeilijke aflevering met voor haar doen veel tranen en emoties. Maar we hebben haar wel beter leren kennen en begrijpen. Voor Erik komt dit te laat en het verandert niets aan het eindresultaat van de logeerweek: er is geen man meer te bekennen op de boerderij.

Nog 620 brieven

Gelukkig was Yvon er om Annemiek te troosten en te attenderen op de 620 brieven die nog ergens in een kast liggen. De boerin fleurde zichtbaar op bij dat idee en bij het feit dat haar leven mogelijk toch uit meer gaat bestaan dan alleen koeien melken.

Steffi en Roel: “We hebben deze week het hele verhaal gezien en hoe graag je als kijker ook wil dat iets werkt, soms lukt dat gewoon niet. Door gevoelens die in de weg zitten of omdat je een bepaald plaatje in je hoofd hebt. Maar het ging mooi, zoals Annemiek en Erik het samen hebben opgelost. Het voelde gewoon niet goed voor haar. We hopen dat ze alletwee het geluk vinden”