Meteorenzwerm Lyriden goed te zien boven Brabant

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er boven onze provincie tientallen en misschien wel honderden meteoren te zien. Dan passeert de meteorenzwerm Lyriden namelijk de aarde. Het tijdstip is niet supergunstig: 4 uur 's nachts. Maar de weersomstandigheden zijn ideaal.

Naar verwachting verloopt de nacht van dinsdag op woensdag helder en is er geen wolkje aan de lucht. Een droge en stevige oostenwind zorgt er ook nog eens voor dat de lucht extra schoon is. Dit zijn ideale omstandigheden om naar de sterren te kijken. Wel is het erg koud. Tussen de 4 en 8 graden, maar het voelt kouder aan door de stevige wind.

Vuurbollen met rookspoor

De Lyriden kunnen er verschillend uitzien. Soms als heldere vuurbollen, die een rookachtig spoor achterlaten. Op het hoogtepunt, om 4 uur 's nachts zijn er mogelijk tien tot twintig meteoren in de lucht te zien. Zorg er wel voor dat je een donker plekje opzoekt. Licht zorgt ervoor dat ze minder goed te zien zijn.

De Lyriden zijn waarschijnlijk de oudste meteorenzwerm die we kennen. Al 2600 jaar geleden werd er melding gemaakt van deze vallende sterren, die zo worden genoemd, omdat ze van het sterrenbeeld 'Lier' lijken te komen.

Ruimtepuin

De term 'vallende sterren' klinkt heel romantisch, maar de werkelijkheid valt tegen. Het zijn stukjes ruimtepuin die op 100 kilometer hoogte onze atmosfeer binnendringen. Het puin wordt meteoroïde genoemd en de grotere - die een lichtspoor achterlaten in onze dampkring - heten meteoren. Meteoroïden komen iedere dag voor, maar als de aarde door meteorenzwermen heen trekt kan er een echte sterrenregen of meteorenstorm ontstaan. Dat kan ons de komende nacht staan te wachten.